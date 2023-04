Kim Kardashian e Emma Roberts são confirmadas na nova temporada de American Horror Story

10/04/2023 | 16:11



Não é novidade para os fãs de American Horror Story que os produtores do seriado adoram chamar diversos famosos para fazerem parte da produção de terror. Em temporadas anteriores, famosos, como Lady Gaga, Adam Levine e Stevie Nicks, mostraram que também podem atuar muito bem. E, desta vez, está na hora de Kim Kardashian mostrar todo o seu talento.

Através do Instagram, a empresária compartilhou que será uma das personagens principais da 12ª temporada do seriado de terror. Mas, Kim não terá as telinhas só para ela. No mesmo anúncio que revela a participação da Kardashian, a volta de Emma Roberts é confirmada.

Vale lembrar que Emma já é uma atriz recorrente no elenco de American Horror Story. A artista já participou de cinco temporadas da série e, nelas, interpretou três personagens diferentes.

E tem mais! Em comunicado enviado ao The Hollywood Reporter, o produtor Ryan Murphy deu mais detalhes sobre a personagem de Kim. Segundo ele, o papel foi escrito especialmente para ela e é inspirado no livro Delicate Condition, de Danielle Valentine, que ainda será lançado.

- Kim está entre as maiores e mais brilhantes estrelas da televisão do mundo e estamos entusiasmados em recebê-la na família AHS. Emma e eu estamos empolgados em colaborar com essa legítima força da cultura. Halley Feiffer escreveu um papel divertido, elegante e aterrorizante especialmente para Kim, e esta temporada é ambiciosa e diferente de tudo que já fizemos.