Suposto filho de Chitãozinho cobra teste de DNA: Não quer fazer o exame?

10/04/2023 | 16:10



Wagner Sales de Oliveira, de 46 anos de idade, concedeu uma entrevista para o Domingo Espetacular no último domingo, dia 9, para falar sobre suas suspeitas em relação ao cantor Chitãozinho, da dupla com Xororó. Segundo o programa da Record TV, o homem acredita ser um filho do sertanejo, que atualmente tem 68 anos.

Durante a entrevista, Wagner explicou:

- Quando eu tinha 16 anos, minha mãe falou que meu padrasto não era meu pai. Em 2002, ela contou que eu era filho do Chitãozinho. Eu liguei para o Valdecir [meu ex-padrasto], perguntei se interessava fazer exame de DNA, ele topou. Quando deu negativo, já arrepiou meu corpo, porque o que minha mãe tinha falado, batia. Eles faziam shows, aparições em circo, ela contou que foi quando conheceu ele.

Para ajudar na situação, a mãe de Wagner morreu em 2005, e não deu maiores explicações sobre a paternidade dele.

- Minha mãe era muito reservada, ela não queria contar, ela tinha vergonha, por conta que, na época, uma mulher solteira com filho era discriminada, contou ele.

Wagner entrou na Justiça, mas, depois de um logo processo, de cerca de cinco anos, o cantor ganhou a causa. Insatisfeito com o resultado, o homem entrou com um recurso. Chitãozinho ainda não se pronunciou sobre o assunto, enquanto Wagner reforça que não irá desistir do teste.

- O advogado dele me propôs um acordo, mas ele nunca entrou em contato, nunca me procurou nem nada. Espero que ele faça o exame para tirar essa dúvida. Por que ele não quer fazer o exame?

