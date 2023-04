Shakira pede por privacidade e diz que paparazzi perseguiram seus filhos

10/04/2023 | 16:10



Nesta segunda-feira, dia 10, Shakira se manifestou sobre todas as notícias envolvendo sua família. A cantora pediu para que a imprensa preserve sua privacidade e principalmente a de seus filhos, Milan e Sasha, frutos do antigo relacionamento com Gerard Piqué.

Por meio de suas redes sociais, Shakira abriu o coração e revelou que os filhos passaram por um ano muito difícil. Os pequenos, de oito e dez anos de idade, passaram a ser perseguidos pelas ruas de Barcelona, na Espanha, depois do anúncio de divórcio da colombiana e do ex-craque do Barcelona.

No desabafo, ela escreveu:

Caros amigos, jornalistas e meios de comunicação: Neste momento de mudanças em minha vida como figura pública, é compreensível que haja uma permanente curiosidade por parte da imprensa ao redor de mim e da minha família. No entanto, meus filhos, Milan e Sasha, viveram um ano muito difícil, sofrendo com incessante assédio da imprensa e uma perseguição sem trégua por parte de paparrazzi e vários meios de comunicação em Barcelona. Agora que estão vivendo uma nova etapa de vida, peço encarecidamente aos meios de comunicação, em nome dos meus filhos, que, por favor, respeitem seu direto a intimidade.

Continuando, Shakira pediu que deixem os filhos viverem sua infância tranquilamente. Agora nos Estados Unidos, a colombiana pediu para que os fotógrafos não sigam as crianças, principalmente em locais do cotidiano delas, como a escola.

Peço-lhe que se abstenha de segui-los até a saída ou entrada da escola, esperando-os na porta de nossa casa ou perseguindo-os em suas atividades extracurriculares e recreativas, como tem acontecido todos os dias em Barcelona, ????em para obter classificações fotográficas. Acredito que os jornalistas e fotógrafos sejam sensíveis com a situação que Milan e Sasha enfrentam e podem comportar-se da forma mais humana possível com eles, levando em conta que se trata da saúde e da integridade física e emocional dos jovens, de apenas 8 e 10 anos de idade, que só desejam poder sair na rua, e assistir às aulas a salvo tendo a tranquilidade de não serem perseguidos.

Shakira publicou essa nota em suas redes sociais, como Instagram e Twitter.