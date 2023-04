Grêmio anuncia a contratação do meia Nathan, ex-Atlético-MG, por três temporadas

10/04/2023 | 15:07



O Grêmio quer fazer bonito em seu retorno à elite do Brasileirão e não para de anunciar reforços. Nesta segunda-feira, dois dias após conquistar o hexacampeonato gaúcho em cima do Caxias, o clube oficializou a contratação do meia Nathan, campeão brasileiro com o Atlético-MG em 2021.

O reforço, de 27 anos, assinou contrato de três temporadas e chega para brigar pela posição de armador da equipe com o jovem Bitello, Vina e Cristaldo. Desejo antigo, o atleta defendeu o Fluminense no ano passado e já poderia ter acertado no começo do ano, mas não houve acordo.

Depois de se destacar na conquista do Brasileirão de 2021, Nathan perdeu espaço no clube mineiro e acabou emprestado aos cariocas. Este ano ele retornou para Belo Horizonte e, mesmo comemorando o título estadual neste domingo, também não teve muitas chances com Eduardo Coudet.

"Nathan é o novo reforço Tricolor. O meia de 27 anos chega do Atlético-MG para assinar com o nosso Imortal pelas próximas três temporadas. Campeão brasileiro e com passagem pela Europa, ele vem pra somar com experiência e muita qualidade. Seja bem-vindo!", oficializou o Grêmio.

O meia já havia se despedido da torcida do Atlético-MG na sexta-feira, mas o Grêmio esperou as finais estaduais em Belo Horizonte e Porto Alegre para efetivar o acordo. E no anúncio, o clube gaúcho fez questão de frisar que Nathan já passou pela seleção brasileira de base e em clubes da Europa, como Chelsea e Vitesse.