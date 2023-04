Rafael Matos perde na estreia no Masters de Montecarlo; Murray e Norrie decepcionam

10/04/2023 | 14:49



O Brasil começou com derrota no Masters 1000 de Montecarlo. Rafael Matos foi eliminado logo na estreia na chave de duplas no saibro de Mônaco, nesta segunda-feira. Na chave de simples, também houve decepções. Os britânicos Cameron Norrie e Andy Murray se despediram de forma precoce do primeiro torneio da gira europeia de saibro.

Matos e seu parceiro fixo, o espanhol David Vega Hernandez, levaram uma virada do experiente indiano Rohan Bopanna e do australiano Matthew Ebden, que formam a dupla cabeça de chave número 7 do torneio. Eles levaram a melhor com parciais de 3/6, 6/3 e 10/8 e avançaram às oitavas de final.

Campeões do Masters de Indian Wells, na quadra dura, Bopanna e Ebden vão enfrentar na sequência os alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz. Na estreia, os tenistas da Alemanha eliminaram Cameron Norrie e o americano Ben Shelton.

Este início de gira sobre o saibro, portanto, tem sido difícil para Norrie, que chego UA brilhar sobre a terra batida no início do ano, quando foi campeão do Rio Open. Em Montecarlo, contudo, foram dois jogos e duas derrotas.

Nesta segunda, ele se despediu da chave de simples diante do argentino Francisco Cerundolo, que venceu em sets diretos: 6/3 e 6/4. Na segunda rodada, Cerundolo vai enfrentar o italiano Matteo Berrettini. O ex-número 6 do mundo avançou ao superar o americano Maxime Cressy por 6/4 e 6/2.

Outro ex-integrante do Top 10 a vencer foi Dominic Thiem. O austríaco, campeão do US Open de 2020, eliminou o veterano francês Richard Gasquet por 6/1 e 6/4. O atual 106º do mundo terá pela frente agora o embalado dinamarquês Holger Rune, um dos favoritos ao título.

Cameron Norrie não foi o único a decepcionar nesta segunda. Em seu primeiro jogo no saibro neste ano, Andy Murray não venceu um set sequer contra o australiano Alex de Minaur. O jovem tenista superou o vencedor de três Grand Slams por 6/1 e 6/3. O próximo adversário do australiano será o alemão Jan-Lennard Struff.

Em outros confrontos do dia, avançaram o suíço Stan Wawrinka, o francês Benjamin Bonzi, o holandês Botic Van de Zandschulp, o britânico Jack Draper, o australiano Alexei Popyrin, o russo Ivan Gakhov e o argentino Diego Schwartzman.