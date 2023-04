China diz estar pronta para trabalhar com o Brasil na resolução da crise na Ucrânia

10/04/2023 | 14:42



O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, afirmou que o país está preparado para trabalhar com o Brasil e com outras nações desempenhando um papel construtivo para a resolução política da crise na Ucrânia.

"Publicamos o nosso posicionamento sobre a crise há não muito tempo. O documento traz 12 princípios que incluem respeitar a soberania de todos os países, abandonar a mentalidade de Guerra Fria, parar com hostilidades e retomar conversas sobre paz", disse em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 10.