Após internação, Felipe Andreoli retorna ao trabalho e fala sobre cirurgia: Tive que ir para a faca mesmo, porque a pedra era muito grande

10/04/2023 | 14:10



Nesta segunda-feira, dia 10, Felipe Andreoli participou do Mais Você depois de ter passado por uma internação de emergência. Dias antes, o jornalista compartilhou no Instagram que tinha passado por uma cirurgia. Agora, o apresentador da TV Globo contou para Talitha Morete e Fabrício Battaglini que passou pela pior crise renal da sua vida e deu detalhes.

- Já tive antes, mas não tão forte quanto dessa vez. Rapaz, chorei de dor no sábado, dia 9.Tive uma crise renal. Pra quem sabe a dor que é, é uma dor muito, muito ruim. Tive que ir para a faca mesmo, porque a pedra era muito grande. Mas tirei a pedrinha e estou aqui.

Antes de parar na sala de cirurgia para fazer o procedimento médico, o apresentador revelou que já tinha ido ao hospital no sábado, dia 8. Ele, então, voltou para casa, na tentativas de expulsar as pedras pela urina.

Eu fiz a operação ontem, dia 9, de manhã, passei mal no sábado, dia 8, no fim do dia, comecei a sentir a dor, é muito, muito forte, para quem sabe como é, não esquece. Logo depois eu fui para o hospital, fiquei lá já e fiz a intervenção cirúrgica. Só que a dor era muito forte, falei: Amor, eu preciso voltar pro hospital, tá doendo demais. Chorando mesmo. Eles estouram as pedrinhas para elas irem diminuindo e conseguirem passar pelo canal da uretra mesmo, que é por ali que a pedrinha sai. Imagino que cada situação tem um procedimento, mas a minha foi pela uretra.

Para finaliza, o marido de Rafa Brites contou que teve autorização médica para voltar ao trabalho.

- E outra: o médico liberou, pelo amor de Deus. Senão daqui a pouco vão falar: O cara tá doente e foi trabalhar. Não, tá tudo certo, o médico que inclusive chama Felipe, meu xará, me liberou, por isso que estou aqui.

Ainda nesta segunda-feira, dia 10, Felipe já está de volta à apresentação do Globo Esporte.