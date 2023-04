Gabriel Santana declara torcida contra Bruna Griphao no paredão do BBB23

10/04/2023 | 14:10



Bruna Griphao, Sarah Aline e Fred Nicácio estão no paredão e correm o risco de serem eliminados do BBB23. Diante disso, Gabriel Santana usou as redes sociais para declarar quem ele acha que deve deixar o reality.

Enquanto estava confinado na casa mais vigiada do Brasil, o artista confessou seus sentimentos por Bruna Griphao e chegou a chorar quando a atriz não correspondeu. Apesar de ter uma crush por ela, o famoso colocou o carinho que sente por Sarah Aline e Fred na balança para decidir quem ele gostaria que permanecesse no jogo.

No Twitter, o intérprete de Mosca em Carrossel decidiu que Bruna é quem deveria ser eliminada:

Pensando em quem jogou junto comigo e sempre esteve ao meu lado no jogo, vamos apoiar a Sarah Aline e o Fred Nicácio, e nesse paredão seremos Fora Bruna.

Ele habla mesmo!

Bissexual assumido, Gabriel foi flagrado aos beijos com duas meninas em uma festa, no Rio de Janeiro, e recebeu comentários negativos envolvendo sua sexualidade. O ator fez questão de rebater os haters e escreveu:

Para os fiscais da bissexualidade alheia, prometo me esforçar mais na próxima festa!