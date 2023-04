Valor do visto para os EUA vai aumentar para US$ 185

Redação

O valor do visto para os EUA vai aumentar a partir de 30 de maio de 2023, de acordo com o anúncio do Departamento de Estado americano. A taxa de processamento consular (MRV) para vistos temporários para os EUA será atualizada para acompanhar o aumento de custos nos consulados e embaixadas dos EUA ao redor do mundo.

A taxa para o visto de negócio e turismo (B1/B2) e de estudo e intercâmbio (F, J e M) aumentará de US$ 160 para US$ 185, um acréscimo de cerca de R$ 125 para os brasileiros, considerando uma taxa de câmbio de cinco dólares para cada real. Já a taxa MRV dos vistos temporários de trabalho H, L, O, P, Q e R subirá de US$ 190 para US$ 205, enquanto o visto E, para comerciantes e investidores de tratados internacionais, irá de US$ 205 para US$ 315.

“Se o brasileiro pensa em tirar ou renovar o visto americano de turismo, que responde por mais de 90% das solicitações no País, é melhor ele se antecipar se quiser fazer essa economia”, diz Rodrigo Costa, CEO da AG Immigration.

Valor do visto para os EUA

O aumento deve ajudar o governo americano a realizar mais contratações para dar conta da demanda, já que os postos diplomáticos dos EUA em todo o mundo estão sofrendo com demoras nas filas de espera para realização das entrevistas consulares – obrigatórias na maioria dos casos de pedidos de vistos.

Além disso, em janeiro deste ano, o Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) publicou uma proposta de reajuste dos vistos permanentes e outras taxas referentes a serviços imigratórios fornecidos pelo órgão. A proposta ficou em consulta pública até 13 de março, mas a imigração ainda não divulgou quais serão os reajustes finais.

O pedido de naturalização, por exemplo, subiria de US$ 640 para US$ 760, enquanto a petição de visto EB – bastante popular entre brasileiros – aumentaria de US$ 700 para US$ 715.

