Carolina Dieckmann se emociona com homenagem do marido e dos filhos: - São os amores da minha vida

10/04/2023 | 12:11



Carolina Dieckmann caiu no choro durante sua participação no Domingão, no último domingo, dia 9. A atriz foi uma jurada convidada da Dança dos Famosos, e foi pega de surpresa com uma homenagem do marido, Tiago Worcman, e dos dois filhos, José Worcman e Davi Frota - este do antigo relacionamento com o ator Marcos Frota.

Na rara aparição, o trio abriu o coração à amada. O primeiro a falar foi Tiago:

- Tô aqui pra dizer que te amo muito, muito difícil na frente de câmera, mas você sabe como é grande o meu amor por você.

Em seguida foi a vez de José:

- Te amo muito. Você sabe como e difícil para nós dois falar na frente da câmera. Mas a gente te admira tanto que acaba valendo a pena. A gente te ama muito. Beijos.

E Davi foi o escolhido para encerrar a homenagem:

- É isso, mamãe. Como você sabe, a gente te tem como exemplo em todos os sentidos, tanto na parte artística quando maternal, de família, como pessoa. A gente cresceu sempre vendo você na TV, mesmo a gente não tendo nenhuma afinidade com a câmera. A gente aprende muito, te admira cada vez mais. Sempre mandando muito bem em tudo o que você faz. A gente tem muito orgulho de você.

Chorando muito, Carolina aproveitou o momento para retribuir a homenagem:

- Vocês são os amores da minha vida, por quem eu faço tudo, as coisas mais difíceis, as coisas que parecem impossíveis. Mas quando a gente ama, tudo fica fácil, tudo fica bom, tudo se encaixa, tudo acontece. Eu amo muito vocês três.