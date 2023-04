Rod Stewart anuncia show junto com Ivete Sangalo

10/04/2023 | 12:11



Já vai aquecendo o gogó - e a conta bancária - que 2023 promete uma agenda apertada de shows. Afinal, os artistas ficaram dois anos sem pisarem em terras brasileiras por conta da pandemia de Covid-19 e as energias estão acumuladas.

Rod Stewart, por exemplo, surpreendeu os fãs ao anunciar uma apresentação em São Paulo com Ivete Sangalo. O britânico e a brasileira vão subir ao palco juntos em 30 de setembro, no Allianz Parque, no evento Legends in Concert, que promete reunir outros artistas nacionais e internacionais em shows icônicos.

Antes disso, Stewart vai pousar em Ribeirão Preto no dia 29 de setembro, na Arena Euro Bike.