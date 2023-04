Na reta final da gravidez, Viih Tube comenta mudanças no corpo: - Nunca mais vai voltar a ser o mesmo

10/04/2023 | 12:11



Na reta final da gravidez, Viih Tube e Eliezer participaram do Fantástico para falar sobre a jornada. Ansiosa pela chegada de Lua, a mamãe de primeira viagem é bem sincera sobre as transformações de seu corpo e já compartilhou com os seguidores quantos quilos ganhou com a gestação, além de exibir as marcas no corpo e as dificuldades que passa.

Ao falar sobre sua relação com o corpo, a famosa explicou:

- Meu corpo nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Que bom que não vai ser o mesmo, são marcas que ficaram ali pra que você tenha memórias. Eu vejo cicatrizes como amor também.

E ainda revelou que gosta de compartilhar sus experiências para encorajar outras mães:

- Quero ajudar as mães, tendo os parceiros ou não do lado, estar encarando essa transformação do corpo de forma positiva. Eu estou feliz com a minha função. Mostrar que é normal. Mais do que isso, mostrar que é bonito, é um sinal que você passou por aquele processo, você superou.

Eliezer confessou que a descoberta da gravidez foi uma grande surpresa para os dois:

- Foi um susto, acho que a gente tinha um mês juntos.

E Viih Tube completou:

- Eu poderia virar pros meus seguidores e falar assim: Eu planejei, eu e o Eli queríamos ser pais. Não, gente, foi loucura, tá! Não sabia nem que ia namorar ele, agora estou aqui, mãe, casados e muito felizes.

A artista ainda ressaltou que prefere compartilhar o processo de forma realista.

- As blogueiras trazem a gravidez muito romantizada, já sai da maternidade e mostra a barriga chapada. Isso faz com que as outras grávidas se sintam sozinhas.