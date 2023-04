Após cirurgia, Ana Maria Braga apresenta programa de casa e tieta jogador de futebol

10/04/2023 | 12:10



Ana Maria Braga passou por uma cirurgia para tratar das varizes e precisou se afastar do Mais Você no final de março. A apresentadora falou sobre o assunto nas redes sociais e revelou que precisaria ficar mais alguns dias em repouso, contra a sua vontade.

Mas, nesta segunda-feira, dia 10, ela não perdeu a oportunidade de conversar com o goleiro do Palmeiras, time vencedor do Paulistão no último domingo, dia 9. Palmeirense de carteirinha, Ana apareceu com a sua camisa assinada e de cachecol verde, batendo palma pela conquista do título, mas fazendo aquele home office.

Bastante animada por conversar com Weverton Pereira, goleiro do time de futebol, Braga tietou o jogador e não poupou palavras para elogiar seu desempenho dentro e fora de campo:

- Bom dia, que prazer. Que prazer ver vocês aí. Vocês não sabem o que é sofrer de longe vendo esse Palmeiras, você fala: Aí, meu Deus, não vai, não vai... E aí veio na revanche. Parabéns, viu Weverton. A gente ama você, não só por ser o goleiro que é, mas pela pessoa, pela personalidade que você tem, como homem, com a tua família, enfim, você é um símbolo.

Na continuação, a apresentadora confessou que ficou bastante animada quando a equipe teve a ideia dela participar da entrevista. E já que ela está de repouso por recomendações médicas, mas se pudesse voltar, voltaria, é claro que ela não ia perder a oportunidade, né?

Weverton também não segurou a língua e agradeceu a torcida de Ana. O goleiro ainda confessou que todo o time a considera muito importante para o desempenho da equipe durante os jogos, uau!