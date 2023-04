Florada do manacá-da-serra e borboletas despontam no Parque das Neblinas

Redação

Do Rota de Férias



10/04/2023 | 11:56



A florada do manacá-da-serra, uma árvore exuberante da Mata Atlântica, e a abundância de borboletas do gênero Morpho estão atraindo os olhares dos amantes da natureza para o Parque das Neblinas.

Gerida pelo Instituto Ecofuturo, a reserva ambiental da Suzano, localizada nos municípios de Mogi das Cruzes e Bertioga, conta com mais de 7 mil hectares de Mata Atlântica e mais de 20 km de trilhas autoguiadas e monitoradas. A canoagem contemplativa, o cicloturismo e a área de camping também são algumas das atividades disponíveis na região.

Florada de manacá-da-serra

A árvore manacá-da-serra, conhecida cientificamente como Tibouchina mutabilis, possui flores de tons variados que vão do branco, rosa ao lilás. Além de ser belíssima, ela é uma espécie pioneira que auxilia no desenvolvimento da flora nativa, uma vez que ocupa áreas em regeneração. Sua presença proporciona condições para outras espécies crescerem.

Borboletas Morpho

As borboletas do gênero Morpho, por sua vez, chamam atenção pela sua beleza singular. Com 29 espécies e mais de 140 subespécies, elas podem apresentar tons azuis, castanho-claro, escuro, branco ou acinzentado.

Durante o outono, é possível avistá-las com facilidade na reserva. Isso porque é nesta época do ano que elas passam do estágio de larva para borboleta, gerando um verdadeiro espetáculo visual.

Outras atrações

Além das belezas naturais, a gastronomia é um atrativo a mais no Parque das Neblinas. Os visitantes podem experimentar receitas caseiras e ingredientes nativos da Mata Atlântica, como o cambuci e os frutos da palmeira-juçara, preparados com carinho pela comunidade local e servidos no fogão à lenha.

De acordo com Michele Martins, analista de sustentabilidade do Ecofuturo, a floração do manacá-da-serra e a presença das borboletas Morpho acrescentam um charme especial à paisagem do Parque das Neblinas, oferecendo uma experiência única. “Além disso, o manacá permite que os visitantes testemunhem o processo de regeneração da floresta”, conclui.