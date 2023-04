Inovação, palavra de ordem em São Bernardo

Da Redação



10/04/2023 | 11:45



A diretoria do Ciesp São Bernardo, que comemora 61 anos hoje, demonstra o quanto é importante combinar tradição e longevidade com o permanente espírito de progresso, criatividade e inovação. É este o foco da Regional em 2023, alinhado a uma das principais sugestões incluídas na nova política industrial que estamos propondo ao governo, de promover o fomento da pesquisa, ciência e universidades, contribuindo para o advento da manufatura avançada</CS><CS10.2>.

O aporte tecnológico é fundamental para nosso setor conquistar novos patamares de competitividade. A inovação, como preconiza o Ciesp São Bernardo, é importante para a indústria local, constituída por 1.256 empresas, com destaque para a fabricação de produtos de metal, produção e manutenção/reparação de máquinas e equipamentos. Esse parque corporativo, de acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados/IBGE – janeiro de 2023), emprega 69.091 pessoas, representando 26% do total na cidade, onde lidera o ranking de postos formais de trabalho. Portanto, o impacto socioeconômico do setor é significativo para os cerca de 850 mil habitantes da cidade.

O processo de inovação também é importante para o êxito de outro objetivo do Ciesp-São Bernardo, de promover a união das regionais da entidade no Grande ABC, numa ação conjunta para encontrar novas vocações para as indústrias. O setor automobilístico, que durante muitos anos foi nossa mola propulsora, não pode mais ser único. Precisamos nos reinventar com urgência. É preciso, também, deixar o ambiente das cidades atrativo para os jovens. Não podemos perder talentos para o mercado internacional.

O que preconizamos em São Bernardo está em linha com a proposta de política industrial para o Brasil que o Ciesp e a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) defendem perante o governo. Queremos um projeto de longo prazo, de Estado e não de governos, subsidiado pelo fomento da pesquisa e da ciência e que proporcione linhas especiais de crédito, incentivos à produção e regime tributário indutor de investimentos. Cabe reduzir barreiras burocráticas e estimular segmentos nos quais temos vantagens competitivas. O avanço do parque fabril deve ser focado na Manufatura Avançada, caracterizada pela digitalização da economia, inteligência artificial, internet das coisas, impressão 3D, robotização e governança ambiental, social e corporativa (ESG).

É assim que, como sempre fez, a indústria poderá contribuir para um salto de desenvolvimento do País, com crescimento expressivo do PIB, inclusão socioeconômica, multiplicação de investimentos e empregos e bem-estar da população.