Santo André de olho no futuro

Da Redação



10/04/2023 | 11:37



O município de Santo André vive hoje um momento de atração para grandes investimentos. E está pronto para as próximas décadas. A entrevista exclusiva concedida ao Diário pelo prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e publicada nesta edição do jornal, traz detalhes dos planos do chefe do Executivo, no comando da cidade desde 2017, para este processo de crescimento da cidade em várias áreas.

O ponto principal é a percepção do comandante do Paço da atual vocação da cidade. Na avaliação dele, Santo André hoje é uma cidade voltada à inovação. Ele cita o Parque Tecnológico andreense como um polo importante de desenvolvimento econômico da cidade, como ocorreu no caso da criação das máscaras antibacterianas usadas durante a pandemia e que foram desenvolvidas no município.

Como explica o prefeito, a inovação abre novos horizontes para a cidade, como por exemplo no setor logístico. Nesse sentido, é possível perceber o avanço de empresas de logística nas proximidades da Avenida dos Estados, que é um importante corredor logístico da região, principalmente pela proximidade com o Rodoanel, o Aeroporto de Cumbica e o Porto de Santos. Outro indicativo é que, dos 18 galpões logísticos que serão inaugurados em breve, metade já está locada por outras empresas que pretendem aproveitar essa vantagem logística da cidade.

A inovação também está no setor de serviços. Hoje Santo André já é considerado um dos principais polos gastronômicos do Estado, com exceção da Capital. Construção civil também é outro segmento, em franca expansão no município, em que a inovação está presente. Tudo isso tendo como pano de fundo a boa condição econômica do município, com as contas em dia e capacidade de investimento, que fazem com que Santo André tenha hoje R$ 2,5 bilhões em obras públicas e privadas.

Santo André recém completou 470 anos, mas, pelo que contou Paulo Serra, está totalmente preparada para chegar aos 500 anos. O futuro está mais perto do que se imagina, com foco e objetivo. E o momento de planejar esse futuro é agora.