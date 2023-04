Netuno desfilou em caminhão de Bombeiros por ruas de Diadema

Renan Soares

do Diário do Grande ABC



10/04/2023 | 11:23



O vice do Campeonato Paulista foi festejado por dirigentes e atletas do Água Santa. O time chegou em Diadema por volta das 21h e seguiu em carro do Corpo de Bombeiros pelas ruas da cidade em direção à Praça da Moça, onde cerca de 3.000 pessoas acompanharam a partida vencida pelo Palmeiras por 4 a 0, que decidiu a competição.

Em pouco mais de 20 minutos, o grupo chegou à Praça da Moça carregando a taça do vice e foi recepcionado aos gritos de “time de guerreiros” pelos torcedores, pelo prefeito José de Filippi Júnior (PT) e a vice Patty Ferreira (PT). Em seguida, os atletas e integrantes da comissão técnica foram homenageados com uma medalha de honra ao mérito esportivo e cultural da cidade.</CW>

Filippi destacou o feito do Água Santa. “Hoje somos nós que queremos agradecer vocês. Diadema é uma cidade de gente trabalhadora, que tem dignidade. A quebrada chegou. E a quebrada quer ter saládio digno, melhores condições de vida. E esse é o nosso compromisso”, afirmou.

O presidente do clube, Paulo Korek, agradeceu o técnico Thiago Carpini, os jogadores e a torcida. “Temos de comemorar com muito orgulho. Nosso coração está cheio de alegria por viver este momento com vocês. Isso é Diadema, um povo sofrido, apaixonado e que ama o Água Santa”, disse Korek.