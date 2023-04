Fred Nicácio flagra Ricardo Alface em quarto de rivais, confira tudo o que rolou nesta madrugada no BBB23

10/04/2023 | 11:11



Torta de climão! Mais uma paredão está formado no BBB23 e as coisas ficaram bem agitadas dentro da casa do reality. Na madrugada desta segunda-feira, dia 10, os brothers quase não conseguiram descansar porque ficaram repercutindo tudo o que rolou e repensando as estratégias para tentar ficar mais uma semana no confinamento.

Desta vez, Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline estão enfrentando a berlinda. O médico foi indicado diretamente pelo líder, Ricardo Alface, com quem já teve alguns atritos durante a última semana, e claro que agora não seria nada diferente, né?

Em conversa com Domitila Barros, Nicácio tentou alertar a miss Alemanha. Ele admitiu que já desconfiava que Alface iria indicá-lo ao paredão, mas não poupou críticas ao questionar o motivo do novo líder não ter votado em Bruna ou Larissa.

- É bom que o Brasil vê quem ele é. O Brasil vê como é ganancioso, incapaz de receber confiança. Não dá para confiar. Prefiro apoiar o Black, que eu sei que não vai me trair, disparou.

Mas Ricardo não está nada arrependido!

Sem se importar nem um pouco por ter colocado Fred em maus lençóis, o biomédico confessou para Sarah Aline que está bastante incomodado com as atitudes do brother desde que ele voltou para a casa na repescagem. Ricardo afirmou:

- Promete, promete, faz b***a nenhuma. Está aqui há não sei quantos dias e não fez nada, todas as oportunidades que teve em dois jogos da discórdia, não fez b***a nenhuma. Estou aqui para ter medo de ninguém não.

No momento, ele ainda se justificou para sua affair dizendo que seu voto em Nicácio não foi uma estratégia para fazer média com as meninas do Quarto Deserto e sim por todas as brigas que os dois protagonizaram nos últimos dias.

Um tempinho depois, Alface decidiu conversar com as ex-aliadas no Quarto Deserto e repercutir toda a formação do paredão por lá. No bate-papo, Bruna Griphao revelou que Fred estava falando do líder para as outras sisters na casa, mas o que eles não sabiam era que o médico estava ouvindo tudo atrás da porta.

Vixe! Que climão hein?! Mas calma que as alfinetadas não pararam por aí!

Fred Nicácio parece que está empenhado em plantar as sementinhas da dúvida e discórdias entre as sisters e não poupou críticas a Alface. Em conversa com a affair do líder, ele analisou o jogo do biomédico e afirmou que sente que Ricardo está apenas usando a psicóloga como uma espécie de escudo:

- Está te fazendo de escudo, lamento te falar isso. É uma percepção que eu já tinha há muito tempo, mas não me sentia no direito de falar isso. Mas depois dessa de hoje, vou rasgar o verbo, Sarinha.

E teve DR...

O bafafá, é claro, respingou no relacionamento entre Sarah e Ricardo. Depois da conversa com Fred, a psicóloga ficou bastante tempo pensando em tudo que rolado e no caso amoroso que está tendo com o biomédico. Os dois até enfrentaram um momento de climão durante o jantar na cozinha.

Um pouco mais tarde e com a cabeça mais fria, o casal decidiu conversar sobre os atritos no Quarto do Líder e Sarah desabafou sobre a situação delicada que enfrentou ao longo da noite:

- Eu subi aqui, você estava falando do Fred. Eu desci lá, ele estava falando de você. Nenhum dos dois perguntou como eu estava me sentindo. Eu também pondero isso. A gente ficou horas e horas falando de uma situação difícil para mim.

Ricardo argumentou que diverge seus pensamentos com os de Sarah apenas no jogo, e defendeu mais uma vez o seu voto:

- A minha divergência com você é só questão de game. Fora isso a gente se dá muito bem. Mas com o Fred até a vivência não é muito boa. Tem coisas nele que me incomodam profundamente. É sempre puxando tudo para ele.