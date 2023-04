Em desabafo, Rafa Kalimann entrega luta contra crises de pânico: Passei por uma fase delicada

10/04/2023 | 11:11



Apesar de todo glamour, a vida de uma celebridade não é nada fácil, afinal, quando por trás dos holofotes eles são apenas gente como a gente. Rafa Kalimann, por exemplo, abriu o coração durante a Dança dos Famosos, do Domingão do Huck, e entregou que luta contra crises do pânico há quatro anos.

Logo após se apresentar, a ex-BBB disparou:

- Passei por uma fase muito delicada.

E Luciano Huck a incentivou a continuar dando o seu relato:

- Eu acho bom falar. A saúde mental das pessoas está tão comprometida, que sempre que a gente vê um depoimento construtivo, eu acho que vale a pena [ouvir].

Kalimann, então, disse:

- Lido com as crises de pânico já tem uns quatro anos. Nesse começo de ano, intensificou muito, mas cuidando muito com acompanhamento médico, tudo muito certinho. Mas foi uma diferença muito grande quando eu comecei a fazer o Dança, ativou algo muito precioso de me jogar [nessa experiência], de fazer algo novo. Tudo muda, eu não tive crise de pânico. É uma vitória quando eu consigo superar isso dia após dia. O Dança está me fazendo muito bem.

No dia anterior, Rafa curtiu a nova fase ao lado do novo affair, o empresário Antônio Bernardo Palhares. Os pombinhos acompanharam o show de Joelma, no Rio de Janeiro, e a ex-BBB foi vista até usando uma faixa no pescoço com o nome da cantora.