Estado de São Paulo inicia campanha contra Influenza nesta segunda-feira

Da Redação



10/04/2023 | 10:19



A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo irá, a partir desta segunda-feira (10), iniciar em todos os 645 municípios de São Paulo a campanha de imunização contra o vírus da Influenza. Neste ano, diferentemente dos anteriores, não haverá escalonamento do público prioritário, de forma que mais de 18,4 milhões de paulistas já poderão se imunizar a partir do primeiro dia.

Até o momento, o Ministério da Saúde enviou para São Paulo 5 milhões de doses, que foram distribuídas em todo o Estado. Para Tatiana Lang D’Agostini, diretora do CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica) do Estado, a população precisa se conscientizar da importância da vacinação contra a gripe.

“Estamos em uma época do ano onde diversos fatores auxiliam na transmissão e contágio por Influenza, por isso, é de suma importância que a população compareça aos postos para se imunizar contra a gripe, principalmente crianças e idosos, que são os grupos mais sensíveis à síndrome gripal e que pode evoluir para casos graves”, afirma D’Agostini.

A cobertura vacinal de Influenza em 2022 foi de 69% em todo o Estado. Nos anos anteriores, a cobertura foi de 55,5% em 2021; 92,5% em 2020 e 89,4% em 2019. A meta é de 90%.

PRIORITÁRIOS

Diadema, Mauá e Riberião Pires anunciaram que iniciam no mesmo dia a campanha de vacinação. Porém, nestes municípios, no primeiro momento poderão ser vacinadas as pessoas que integram os grupos prioritários, como aquelas com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde, crianças a partir de 6 meses e menores de 6 anos, gestantes, puérperas, imunossuprimidos, pessoas com deficiência ou comorbidades, povos indígenas e quilombolas, professores, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo (rodoviário, urbano e de longo curso), trabalhadores portuários, forças de segurança, salvamento e forças armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e adolescentes e jovens sob medida socioeducativa e população de rua.