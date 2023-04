Vítor Pereira perde 4 títulos em 3 meses e reunião pode mudar rumo do Flamengo

10/04/2023 | 08:13



Quando confirmou o acordo com Vítor Pereira, em dezembro de 2022, o Flamengo buscava uma mudança no clube. Mesmo com a conquista da Copa Libertadores e da Copa do Brasil do último ano, a diretoria esperava mais do elenco em campo e viu no técnico português que estava no Corinthians o comandante ideal para isso. Contudo, quase quatro meses após o anúncio, a situação é completamente diferente.

Em cerca de três meses de trabalho no Rio de Janeiro, já que deu seu primeiro treino somente no início deste ano, Vítor Pereira fez com que o time tivesse mais dúvidas do que certezas. Pesa contra VP o rendimento da equipe nos jogos das competições que disputou, seja pela maneira de escalar o time ou pela dificuldade de reconhecer problemas na equipe. Além disso, o treinador passou a ter a torcida como adversária. No domingo, o Fla perdeu o título estadual para o Fluminense após goleada de 4 a 0 - ganhou o primeiro jogo de 2 a 0.

Derrotado na Supercopa do Brasil, pelo Palmeiras, na Recopa Sul-Americana, pelo Independiente Del Valle, na semifinal do Mundial de Clubes e na decisão do Campeonato Carioca, o treinador completou o primeiro trimestre perdendo tudo que poderia conquistar e balançando no cargo para o restante da temporada. Após todos os insucessos, pela primeira vez no ano, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube carioca, admitiu que é um momento de rever algumas coisas para o Flamengo.

"Não é o resultado que a gente queria. Perder da maneira que a gente perdeu... Tem de rever alguma coisa, mas isso não passa por troca ou situação que você decide 22h, 23h da noite de um domingo. Amanhã (segunda), com calma, vou estar com as pessoas com quem devo estar, muito provavelmente, vou estar com o Vítor Pereira. Por enquanto, tudo normal", explicou o dirigente na saída do Maracanã após ver a festa do rival.

A razão pela troca de comando técnico ao final da última temporada foi a insatisfação da diretoria do Flamengo pelo nível de futebol apresentado pela equipe. Por causa disso, apesar de ter vencido a Libertadores e a Copa do Brasil com Dorival Júnior, o rubro-negro optou por começar 2023 com um novo treinador.

Em sua coletiva após a derrota de 4 a 1 no segundo jogo da final do Estadual, Vítor Pereira comentou que sabia que o Flamengo tinha feito um jogo ruim contra o Fluminense, mas que desejava seguir no comando para o restante da temporada porque via o elenco tendo méritos na caminhada durante todo o Carioca. Os números do Flamengo comprovam a visão do treinador. Até o momento, o time entrou em campo em 19 jogos por quatro competições diferentes e venceu 11, empatou dois e perdeu seis.

Contudo, no fim de 2022, a justificativa para a troca de comando técnico foi o rendimento abaixo do que se esperava da equipe. Por conta disso, Vítor Pereira pode ter problemas para se manter no cargo. Levando em conta que o time teve problemas de lesão durante os primeiros momentos da temporada e que Arrascaeta, principal armador da equipe, sempre conviveu com dores provocadas por pubalgia, se esperava mais do trabalho do técnico português.

A DANÇA DAS CADEIRAS NO NINHO DO URUBU

Se não bastasse a falta de retorno esportivo do Flamengo neste ano, VP convive com outro problema para a sequência do seu trabalho. Desde o início de 2019, ano em que o período de grandes conquistas se iniciou na Gávea, a equipe já foi comandada por oito treinadores diferentes, o que dá pouco mais de seis meses para cada profissional no comando.

Diferentemente do Palmeiras, time que mais rivalizou com os cariocas no período, que mantém o trabalho de Abel Ferreira e chegou neste domingo ao oitavo título com o treinador no comando, o Flamengo opta pela mudança e reinício a cada momento de instabilidade. Nesta segunda, a diretoria vai decidir se mantém VP ou se o demite. Quase todas as perguntas após a derrota do Fla para o Fluminense na entrevista coletiva foram sobre sua saída ou pedido de demissão.

Mesmo com momento negativo, o ano apenas começa no futebol brasileiro. Nesta semana, o rubro-negro carioca começa sua caminhada na Copa do Brasil, contra o Maringá, fora de casa. No próximo fim de semana, joga a primeira partida do Brasileirão, contra o Coritiba em casa. E a Libertadores terá sua sequência em abril.