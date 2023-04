Temporal alaga parte do saguão e deixa sem luz Aeroporto de São Luís, dizem passageiros

09/04/2023 | 20:23



Um temporal fechou o Aeroporto de São Luís e causou o alagamento de parte do saguão na tarde deste domingo, 9, de acordo com mensagens de passageiros nas redes sociais. Segundo as reclamações, também houve falta de energia elétrica. O Estado do Maranhão vem sendo atingido por fortes chuvas desde o mês passado e deixaram seis pessoas mortas, além de um rastro de destruição.

Até a publicação desta reportagem a Concessionária CCR, responsável pelo Aeroporto Marechal Cunha Machado, não havia se manifestado.

Na manhã deste domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobrevoou áreas afetadas por enchentes no Estado. Ao menos 64 municípios decretaram situação de emergência. A cidade de Buriticupu está em estado de calamidade pública.

Mais de 35.800 famílias foram afetadas pelas inundações e pelo menos 7,7 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas no Maranhão, que tem 217 municípios.

"O governo federal está trabalhando ao lado de prefeituras e do governo estadual para atender e auxiliar os atingidos. Agora, nós vamos mostrar que não é possível o País dar certo sem união", escreveu o presidente em rede social. "Eu já morei em bairros que enchia d'água. Eu sei o que as pessoas afetadas pela enchente passam."

Em discurso na cidade de Bacabal após o sobrevoo, o presidente disse ser um desafio convencer as pessoas de que não é possível construir novas casas em locais próximos a rios, pois haverá enchentes novamente.