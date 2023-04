Palmeiras goleia Água Santa e é campeão paulista

Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



09/04/2023 | 17:59



Não deu para o Água Santa na final do Paulistão de 2023. Na tarde deste domingo de Páscoa (9), o Palmeiras mostrou sua força e reverteu a vantagem construída pelo time de Diadema no primeiro jogo – 2 a 1 em Barueri – vencendo a partida de volta por 4 a 0, no Allianz Parque. Os gols, marcados por Gabriel Menino (dois), Endrick e Flaco López, selam mais um título da hegemonia Alviverde no Campeonato Paulista, com quatro finais e três títulos desde 2020. Esta é a 25ª conquista da história do clube no torneio regional.

Nas escalações, o Água Santa optou por apenas uma modificação na equipe que saiu vitoriosa no primeiro confronto. O time, comandado por Thiago Carpini, entrou com um volante a mais em esquema mais defensivo, com Kady no lugar de Júnior Todinho nos onze titulares. Já o zagueiro Marcondes substituiu novamente o suspenso Rodrigo Sam, que não conseguiu efeito suspensivo para a final. O Netuno buscava o primeiro título da sua história como clube profissional de futebol.

Já o Palmeiras, do técnico português Abel Ferreira, vinha de duas derrotas seguidas, incluindo a da última quarta-feira (5), pela Libertadores, quando usou o time reserva contra o Bolívar na altitude de La Paz. Com Piquerez lesionado, Vanderlan assumiu a lateral esquerda, além disso, o jovem centroavante Endrick começou a partida como titular no lugar de Breno Lopes, que havia iniciado o primeiro confronto na ponta esquerda.

O JOGO

O jogo contou com boas chances para ambos os times nos primeiros minutos. O Palmeiras iniciou o jogo na pressão em dois lances, o primeiro com boa chance logo aos três minutos, em cruzamento de Dudu para Murilo cabecear por cima do travessão. Aos sete, o mesmo Murilo chutou após rebote do goleiro Ygor Vinhas, que fez outra boa defesa. Do lado do Netuno, Gabriel Inocêncio respondeu com forte chute de fora da área aos nove, que exigiu grande defesa do goleiro Weverton.

O primeiro gol da partida saiu aos 15 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta que explodiu na barreira, a bola voltou no pé do volante palmeirense Gabriel Menino, que chutou rasteiro no canto, de fora da área, para vencer o goleiro Ygor Vinhas. Aos 27, o próprio Gabriel Menino ampliou de cabeça, após linda jogada de Dudu pela ponta, com drible entre as pernas do volante Thiaguinho e cruzamento perfeito. Aos 33, Endrick aproveitou rebote após chute cruzado de Rony, ampliando ainda mais o placar agregado.

No início do segundo tempo, Carpini apostou em aumentar a força ofensiva com a entrada dos atacantes Júnior Todinho e Bruno Xavier. As mudanças aumentaram a presença do Netuno na área adversária, mas sem efetividade. Já o Palmeiras abaixou o ritmo, mas chegou ao quarto gol em contra-ataque após o Água Santa se lançar ao ataque. Aos 27 da segunda etapa, o argentino Flaco López fechou a goleada após erro de Kady na saída de bola e assistência de Rony, artilheiro palmeirense do campeonato, com seis gols. Com o resultado, o agregado de ambos os jogos ficou em 5 a 2 para a equipe Alviverde.

FICHA TÉCNICA (Estadão Conteúdo)

PALMEIRAS 4 X 0 ÁGUA SANTA

GOLS - Gabriel Menino, aos 15 e aos 26, Endrick, aos 33 do 1ºT; López, aos 27 do 2ºT.

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino (Jhon Jhon) e Raphael Veiga (Fabinho); Dudu (López), Rony (Breno Lopes) e Endrick (Garcia). Técnico: Abel Ferreira.

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Reginaldo, Marcondes, Didi e Gabriel Inocêncio; Thiaguinho (Júnior Todinho), Kady (Patrick Allan) e Igor Henrique (Cristiano); Lucas Tocantins (Bruno Xavier), Luan Dias e Bruno Mezenga. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO - Raphael Claus.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Mezenga, Marcondes, Katy, Gabriel Menino, Dudu, Luan Dias, Murilo, Júnior Todinho, Vanderlan, Zé Rafael, López.

CARTÃO VERMELHO - Villian (banco do Água Santa).

Público: 41.444.

Renda: R$ 3.583.469,93.

Local: Allianz Parque.