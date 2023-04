'Super Mario Bros. - o filme' arrecada US$ 204,6 mi em 5 dias nos EUA

09/04/2023 | 17:13



A animação "Super Mario Bros. - O filme", da Universal e do estúdio Illumination, arrecadou US$ 204,6 milhões em seus primeiros cinco dias em 4.343 cinemas norte-americanos, sendo US$ 146,4 milhões no fim de semana, de acordo com estimativas do estúdio deste domingo.

Com ganhos internacionais estimados em US$ 173 milhões e um total de US$ 377 milhões arrecadados, "Mario" quebrou recordes de adaptações de videogame (ultrapassando os US$ 210 milhões de "Warcraft") e filmes de animação ("Frozen 2" de US$ 358 milhões). A arrecadação mundial se torna a estreia a maior de 2023 e a segunda maior de animação norte-americana, em três dias, atrás apenas de "Procurando Dory".

Trata-se ainda de um recorde para a Illumination, a empresa de animação por trás de franquias de sucesso como "Minions", que faturou mais de US$ 5 bilhões com seus 13 filmes.