Após cinco anos da descoberta de câncer, Ana Furtado revela que vai lançar um livro sobre o tema

09/04/2023 | 14:11



Ana Furtado já teve altos e baixos em sua saúde por conta de um câncer que descobriu anteriormente, mas felizmente a apresentadora anda vivendo super bem após todo o tratamento e aproveitou este domingo, dia 9, para revelar que faz cinco anos da retirada de seu tumor.

Para quem não sabe, a esposa de Boninho descobriu um câncer de mama em 2018, e está super bem após a retirada do tumor. Durante o domingo de Páscoa, a apresentadora também aproveitou para falar que vai escrever um livro sobre o tema.

Era dia 09 de abril de 2018 quando entrei na sala de cirurgia. Nesse dia, o tumor, que nunca foi meu, foi retirado do meu corpo com sucesso. Depois de toda a bateria de exames até o diagnóstico, esse foi o meu primeiro grande passo rumo à cura. Eu sabia que ali, naquele dia, eu estava RENASCENDO. Senti medo do que estava por vir? Mas também uma imensa GRATIDÃO. Afinal, eu pude tentar! E renascer!!! Renasci! Sou e serei sempre grata por essa oportunidade. Pela oportunidade da VIDA. E aqui estou eu hoje!Me sentindo vitoriosa no dia 09 de abril de 2023! E muito grata porque toda vez que falo sobre o assunto, escuto que ajudei ou inspirei alguém. Escuto também que deveria escrever um livro? E não é que decidi colocar isso em prática? Exatos cinco anos depois, nesse dia de Páscoa e Renascimento, celebro essa data de vitória de um jeito diferente: escrevendo sobre esses capítulos da minha história. Sim, o livro vem aí! Um depoimento pessoal para dividir anseios, dar força, desmistificar a doença, trazer esperança? A gente nunca sabe o quanto uma história sincera pode impactar alguém. Mas se ajudar ao menos uma pessoa, valerá tudo! Em breve conto tudo e mais um pouco para vocês!