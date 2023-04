Key Alves paga aluguel de 15 mil reais em mansão para os pais morarem

09/04/2023 | 13:10



Key Alves anda com seu nome verdadeiramente em alta após a saída do BBB23 e por conta de toda a polêmica envolvendo o término de seu namoro com Gustavo Cowboy, integrante da mesma ediação da casa mais vigiada do Brasil em que ela participou.

O nome da jogadora de vôlei então voltou a ser falado nas redes sociais porque, segundo o Extra, a atleta resolveu realizar o sonho de seus pais e alugou uma casa em Bauru, interior de São Paulo, para a família morar.

Mas não é qualquer casinha, não! O imóvel escolhido por Key Alves custa cerca de 15 mil reais por mês e os pais da jogadora gostaram tanto da residência que ela até pretende comprar a casa - que está avaliada em três milhões de reais.

Vale citar que o imóvel fica em um super condomínio de luxo da cidade natal dela, e a mansão ainda conta com piscina, cinco suítes, área gourmet, hidromassagem, churrasqueira e garagem disponível para quatro carros.