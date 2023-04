Fugindo do padrão, Gabriela Pugliesi se casa com roupas esportivas

09/04/2023 | 13:11



Gabriela Pugliesi pode dizer que acabou quebrando um grande padrão em seu casamento. Pois é, a influenciadora fitness acabou sendo surpreendida por seu amado, Túlio Dek, durante a tarde do último sábado, dia 8.

O que acontece é que Pugliesi não estava esperando por uma surpresa de seu amado que preparou tudo no sigilo para que ela não desconfiasse de absolutamente nada. Foi então que ele decidiu fazer uma cerimônia surpresa de casamento no interior de São Paulo.

A noiva acabou fugindo completamente dos padrões de subir no altar usando branco e vestidão longo porque como era algo surpresa, ela estava usando um conjuntinho cinza esportivo e mesmo assim eles trocaram as alianças.

Ainda deslumbrada com tudo, Gabriela Pugliesi falou nos Stories sobre tudo o que estava acontecendo e no dia seguinte, na manhã deste domingo, dia 9, ela mostrou alguns clicks do casamento e falou sobre o assunto na legenda da publicação.

O universo queria tanto esse nosso encontro, que o namoro veio no mesmo dia que a gente se conheceu, o filho logo depois (quando eu já achava que não podia ter filhos..), e um casamento sem planejar, como toda nossa historia. De moletom, cabelo molhado, aliança de crochê (mais valiosa que qualquer joia) e o amor mais verdadeiro que nós dois já vivemos? e olha que os dois tem muitas historias!!Sem querer desmerecer tudo que já vivi, que ninguém entra na nossa vida em vão e blablabla? sou muito grata a tudo e todos, mesmo.Mas só hoje eu entendi o que é ser feliz de verdade. Feliz de alma! Tulio, tomara que na próxima vida a gente mereça se conhecer antes.Nosso filho é a consagração desse amor e você é mais uma prova de Deus na minha vida. Obrigada aos envolvidos nesse casamento PERFEITO!!