Maíra Cardi posta foto com Thiago Nigro e faz uma enorme reflexão na legenda da publicação

09/04/2023 | 13:11



Maíra Cardi anda em um momento de sua vida bem romântico e decidiu posar em algumas fotos ao lado do novo namorado e de Sophia Aguiar, filha dela com Arthur Aguiar.

Na legenda da publicação, a coach escreveu:

Tem coisas que só aprendemos com o tempo e com a vivência, uma delas são as coisas que REALMENTE importam da vida! Para a grande maioria das pessoas somos muito novos para já termos chegado onde chegamos, em termos de conquistas palpáveis, coisas rótulos, dinheiro! Dizer que dinheiro não trás felicidade quando não se tem ou nunca se teve tanto assim, é o mesmo que dizer que prefere frio sem ter conhecido o calor ou você e versa! Após fazer muito dinheiro, fama, e poder comprar tudo que desejamos, podemos afirmar com propriedade que o que não se compra é o que realmente importa de verdade! A boa notícia é que para se ter a felicidade não precisa pagar um real e nem perder noites e noites de sono! A notícia ruim é que a felicidade não se vende em nenhum lugar do mundo por nenhum dinheiro do mundo, e é similar a encontrar uma pérola na areia do mar! A vivência a experiência é uma escola de grande valia, as vezes só podemos ser eternamente gratos e ter a certeza de que somos felizes, porque tivemos experiências ruins e boas, a frase: Tem tudo a ver com ELE ou quando é como eu quero é sobre ELE, e quando não é também nunca fez tanto sentido! Você só saberá o que é doce, se já tiver sentido o gosto amargo!