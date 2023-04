Discussão por cama, alfinetadas e desabafos marcam madrugada do BBB23

09/04/2023 | 12:11



Não é sempre que uma Prova do Anjo consegue deixar os brothers sem dormir, não é mesmo? Na madrugada deste domingo, dia 9, as moradoras do Quarto Deserto trocaram alfinetadas com Cezar Black após o enfermeiro escolher Aline Wirley e Amanda para o Castigo do Monstro, que nesta semana era duas indicações ao Paredão.

Incomodadas com a jogada, as sisters logo pediram que ele se mudasse de volta ao Quarto Fundo do Mar. No entanto, quando a noite chegou e Cezar não queria abrir mão de sua cama, Bruna Griphao questionou como seria a organização para dormir no cômodo.

- Quem é que vai dormir com a Amanda hoje?

- Se Amanda não se incomodar eu posso dormir, não quero atrapalhar com relação à cama aqui, respondeu Black.

- Dá para dormir no chão também, disparou Aline.

E não é que ele se manteve firme e conseguiu a tão sonhada cama? O brother ficou com o espaço que era de Bruna Griphao, e Amanda e Aline Wirley optaram por dormir juntas. Porém, a atriz não cedeu seu colchão sem antes enviar um recadinho:

- Dorme aqui, eu durmo lá. Só que tudo não terás.

Em uma conversa franca sobre as desavenças e embates que as moradoras do Deserto estão travando com o enfermeiro por conta da mudança de cômodo e o Castigo do Monstro, Amanda explicou:

- Eu também votaria em você. É a situação de ontem, você chegar aqui e fala para gente que não? No quarto, estava cada uma em uma cama. A Bruna saiu da cama: Está acontecendo alguma coisa ali, ele não está mais aguentando a situação... A gente cedeu, cada uma tinha uma cama aqui, ninguém tira ninguém de uma cama. Hoje, a gente olha? Por uma situação que estava tão insustentável? Eu e Aline, a gente imaginou que você ia colocar a gente. Só ficamos esperando... É uma estratégia sua. A minha percepção do seu jogo é essa: é que você fala uma coisa e não banca o que você fala. Você não vai mudar.

- Eu achava até que você ia me indicar... porque a gente quase caiu na porrada, né, Black?, adicionou Bruna.

- Isso não é estratégia de jogo. Não é porque eu briguei com você, que eu vou votar em você hoje... Uma coisa é posicionamento, outra coisa são brigas e situações... Esse foi o meu posicionamento, respondeu Black.

Desabafo

Após a conversa, Cezar foi à área externa e desabafou sobre jogo com Fred Nicácio, revelando estar com medo de como suas ações podem estar sendo vistas pelo público.

- Eu tenho um pouco de receio com relação a como as pessoas estão me lendo, lendo o meu jogo lá fora, por essa volatilidade que eu tenho. Por exemplo, ontem tive no Raio-X, eu falei, ah, queria muito ir pro Anjo, que quero movimentar o game, se eu for pro Anjo, pá, pá, pá, boto o Alface, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, hoje, tive a oportunidade de botar, falei, mas quando ganhei o Anjo, nunca imaginei que seria esse negócio de indicar ao Paredão, achei que seria Monstro normal. Hoje, ao longo do dia, pensando nas possibilidades e estratégias do jogo, eu já mudei minha opinião de qual seria uma atitude minha, entende? Então, amanhã eu trazer pro Raio-X: Pô, galera, repensei aqui, vi que essa atitude é melhor. Pode dar ideia, o cara fala um dia uma coisa, outro dia outra coisa, sabe? Então tenho receio disso.

- Está engraçado aquele Quarto Deserto lá. Estou incomodando pra caramba. Estou achando é ótimo, mas elas estão bravas que eu estou lá, não conseguem ficar à vontade, complementa.

E Fred Nicácio reagiu:

- Bem-vindo, ué. Quantas vezes a gente não ficou à vontade lá, de não poder conversar porque tinha alguém lá.