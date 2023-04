Tom Cruise paga mais de dois milhões de reais anuais em pensão para Suri Cruise

09/04/2023 | 12:10



Tom Cruise é super conhecido pelos filmes que faz, mas existe uma fama que o ator leva que não é tão agradável. Caso você não saiba, o ator de Missão Impossível já foi casado com Katie Holmes e juntos tiveram Suri Cruise.

O casamento não terminou nada bem e hoje a garota tem os seus 16 anos de idade e faz cerca de pelo menos dez anos que não se encontra com o pai. De acordo com informações do Daily Mail, Suri recebe por ano cerca de mais de dois milhões de reias de pensão do pai.

Ainda de segundo o jornal inglês, Tom Cruise mesmo não vendo a filha, garante que vai arcar com todas as despesas da faculdade que ela quiser estudar. Vale citar que ela ainda não escolher o local, mas fontes próximas da família indicam que a adolescente pretende entrar na Fordham University, em Nova York, para cursas Moda.

O jornal ainda revelou que o astro de Top Gun vai pagar a pensão até a filha completar os seus 18 anos de idade e ao que tudo indica, Suri não faz questão nenhuma de acompanhar o trabalho do pai.

- Suri não conhece mais o pai e não passa tempo com ele há uma década. Ela não vai ver os filmes dele e ele não participa da vida dela.