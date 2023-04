Eduardo Costa se casa com cerimônia luxuosa e decote da noiva chama a atenção dos fãs

09/04/2023 | 10:10



Você já deve ter acompanhado, que Eduardo Costa se casou com Mariana Polastrelli recentemente no civil e durante a tarde do último sábado, dia 8, o cantor decidiu dizer sim para a noiva em uma cerimônia mais elaborada.

A celebração aconteceu durante o final da tarde e contou, claro, com a presença de alguns amigos e familiares na área externa da fazenda de Eduardo Costa. A decoração foi bem luxuosa da festa e tiveram alguns detalhes que chamaram a atenção do público.

Uma delas foi o uso de quipá do cantor - que é um chapéu religioso judeu - que na verdade ninguém sabia que ele seguia essa religião e outro detalhes importante que o público de casa reparou foi no tamanho do decote de Mariana.

As fotos da celebração já chegaram nas redes sociais e foram compartilhadas pelo casal que acabaram recebendo vários elogios por lá.