Idade da mãe de João Guilherme chama a atenção dos fãs

09/04/2023 | 09:11



Durante a tarde do último sábado, dia 8, foi ao ar o Caldeirão com Mion em que Maria Beltrão e João Guilherme marcaram presença dentro de um quadro com famosos. Logo que chegou no programa, o filho de Leonardo já surpreendeu a web com a escolha de seu look todo clarinho.

Depois disso, Marcos Mion revelou que João Guilherme tem cerca de 40 tatuagens espalhadas pelo corpo, e o cantor fez questão de falar que elas são pequenininhas e que a grande maioria está concentrada em suas pernas. Mas o que o público não estava esperando era que ele iria tirar as calças para mostrar algumas delas.

E calma lá que o programa passa em uma tarde e João Guilherme não mostrou mais do que deveria - mas isso foi o suficiente para o nome do ator chegar entre os mais comentados nas redes sociais - e ele, claro, adorou.

Outro ponto importante da participação de João no Caldeirão com Mion foi que a web ficou de queixo caído ao ver a mãe dele e saber a idade dela. Isso mesmo, Naíra Ávila tem apenas 41 anos, participou do programa ao lado do filho, e a web deixou bem claro que ela não aparenta ter a idade que tem - e pode ser facilmente confundida com irmã de João Guilherme.