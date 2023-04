Água Santa encara o Palmeiras no duelo que vale o título do Campeonato Paulista

Nilton Valentim



09/04/2023 | 03:00



Independentemente do que ocorrer na partida de hoje, frente ao Palmeiras, no Allianz Parque, o Água Santa já terá feito história. Entretanto, o time de Diadema poderá escrever um capítulo épico em sua trajetória se, mais uma vez, surpreender o Verdão e conquistar o inédito título de campeão paulista. Para isso, basta um empate, pois venceu o primeiro duelo por 2 a 1 na semana passada, em Barueri.

Para fazer frente ao estrelado Palmeiras, o Netuno conta com um elenco dedicado, batalhador e que aprendeu a seguir as estratégias previamente definidas pelo jovem comandante Thiago Carpini. “Orgulhoso desse grupo e convicto do caminho a seguir. Foi apenas mais uma página, que já ficou na história e não serve para hoje, domingo (será) o último capítulo”, publicou o treinador em suas redes sociais no início da última semana.

Dentro de campo, pelo menos dois nomes se destacam: o goleiro Ygor Vinhas, um dos líderes da equipe e responsável direto pela classificação da equipe às finais, e o atacante Bruno Mezenga, que fez os dois gols na primeira partida contra o Palmeiras. “Demos um passo muito importante rumo ao principal objetivo”, publicou Vinhas após a vitória contra o Palmeiras.

Mezenga chega na decisão motivado pela possibilidade de ser o artilheiro do Paulistão. Ele balançou as redes sete vezes na competição e está atrás apenas de Róger Guedes, do Corinthians, e Galoppo, do São Paulo, ambos com oito. Além disso, é o jogador que mais recebeu o troféu de melhor da partida nesta competição, com cinco premiações. “Falta um pouco para realizarmos um grande feito e para isso precisamos estar 100% focados no nosso objetivo”, escreveu o artilheiro, que arrematou pedindo aos torcedores que acreditem no trabalho realizado pelo grupo.

O time finalizou a preparação para o jogo decisivo no CT Joaquim Grava, do Corinthians, e deverá ir a campo com a mesma formação que derrotou o verdão no jogo de ida das finais.

Todos os ingressos destinados ao Netuno foram comprados pelos torcedores. Na Praça da Moça, no Centro de Diadema, haverá um telão para quem não conseguiu ir ao estádio.

Abel Ferreira: ‘de passado vive o museu''

Abel Ferreira saberá hoje, no Allianz Parque, se o Palmeiras passará “uma grande vergonha”, como o próprio técnico português dissera há uma semana, ou se o time alviverde é capaz de reverter a desvantagem criada com a derrota para o Água Santa na primeira partida da final do Paulistão e conquistar, pelo segundo ano consecutivo, o Estadual

Pela segunda edição seguida o Palmeiras tem o desafio de virar o confronto para erguer a taça. A tarefa, agora, é menos desafiadora do que no ano passado, quando aplicou 4 a 0 no São Paulo depois de levar 3 a 1 no duelo de ida. “Não tenho dúvidas de que estamos confiantes para reverter esse placar”, afirmou o meio-campista Raphael Veiga.

Considerando aquela remontada história sobre o time tricolor e outras façanhas da equipe de Abel Ferreira, o treinador, os atletas e a torcida confiam em uma nova virada. Desta vez, a equipe se vê obrigada a ganhar de dois gols de diferença para ficar com o troféu, o 25º de sua história. Caso vença pela diferença mínima, o título estadual será definido nos pênaltis.

Vamos passar uma grande vergonha ou vamos virar”, havia dito Abel Ferreira depois de ver seu time ser superado por 2 a 1 pelo Água Santa em Barueri. “De passado vive o museu. Nós vivemos de atitude competitiva, vontade e crer. Da ambição de ganhar títulos”, explicara.

A missão de derrubar a vantagem do Água Santa aparece num momento desfavorável para o Palmeiras na temporada, o pior neste ano. São duas derrotas seguidas, algo que não acontecia desde novembro de 2021 para com time que estava, até há uma semana, invicto no ano.