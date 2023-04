Bandidos ‘reciclam’ golpes já conhecidos

Matheus Veiga



09/04/2023 | 02:52



A digitalização cada vez mais avançada da sociedade esta fazendo com que bandidos criem novas abordagens para golpes que já são aplicados há muito tempo, como o da falsa central telefônica, do motoboy e o do acesso remoto, que ficou popularmente conhecido como golpe da ‘mão fantasma’. Mas a tática continua sendo a mesma, a manipulação psicológica do usuário para que ele lhe forneça informações confidenciais ou faça transações em favor das quadrilhas. E, na maioria das vezes, as vítimas são idosos, geralmente aposentados, que possuem uma renda mensal e têm maior dificuldade para utilizar celulares e outros aparelhos eletrônicos.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) destacou em seu site alguns golpes que estão sendo aplicados pelos bandidos.

FALSO POLICIAL

Baseado no golpe do motoboy, o cliente recebe uma ligação do golpista, na qual ele diz ser um policial, que a conta da vítima foi invadida e que seu cartão precisará passar por perícia. Os criminosos solicitam o endereço da vítima para retirar o seu cartão.

VÍRUS DO PIX

É o antigo golpe da 'mão fantasma', no qual o fraudador entra em contato com a vítima se passando por um funcionário do banco, informando que a conta foi invadida, clonada, ou que há movimentações suspeitas. E solicita a instalação de um aplicativo, dizendo que irá solucionar o problema. Feito isso, o criminoso terá acesso a todos os dados que estão no celular da vítima.

FALSO EMPREGO

Bem parecido com o golpe do falso funcionário de banco, bandidos se passam por agências de emprego, oferecendo cargos com excelente remuneração, e apelando para a urgência para que a pessoa aceite a oportunidade. E pedem que o interessado faça um curso rápido para poder se adequar à falsa vaga. Eles pedem uma transferência por pix para pagamento de exames médicos.

PRESENTE DE ANIVERSÁRIO

Trata-se de uma nova variante dos golpes do delivery, da máquina de cartão danificada e da troca de cartão. Após descobrirem dados pessoais e datas de aniversários, quadrilhas de criminosos entram em contato com a vítima e dizem que têm um brinde para entregar ou um presente de aniversário, e insistem para que a pessoa receba o presente pessoalmente.

FALSO INVESTIMENTO

Bandidos criam sites e perfis falsos em aplicativos de mensagens e em redes sociais se passando por um corretor ou funcionário de instituição financeira. Oferecem opções imperdíveis de investimentos e também apelam para a urgência para que o interessado feche negócio, dizendo que ele perderá alguma vantagem.

COMO EVITAR

A Febraban alerta para que os clientes de bancos estejam sempre atentos a ligações ou contatos que solicitem dados bancários e de cartão de crédito ou que peçam transferências.

É necessário também sempre desconfiar de atendentes ou vendedores que apelem para a urgência em realizar os procedimentos solicitados. E em caso de dúvidas, falar com a agência bancária pelos contatos oficiais, e se for possível por um outro telefone.

Ao realizar compras, sempre o próprio consumidor inserir o cartão na maquininha e realizar o pagamento, e ao digitar a senha, garantir que não esteja visível para quaisquer pessoas ao redor. Não realizar pagamentos se o visor da maquininha estiver danificado. Não receber presentes e brindes inesperados e nunca fornecer dados pessoais em links enviados pela internet de supostas promoções e ter muito cuidado ao preencher cadastros na internet.