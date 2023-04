Segurança da Câmara é prioridade, diz presidente

Wilson Moço



09/04/2023 | 02:43



Presidente da Câmara de Santo André no biênio 2023-2024, cargo que assumiu no início de janeiro, o vereador Carlos Ferreira (Republicanos) aponta que conhecer a parte administrativa do Legislativo foi o primeiro desafio que enfrentou, mas nesta entrevista ao Diário admite que tem missões de extrema urgência para cumprir. Entre elas, coloca como prioridade equacionar problemas apontados pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) e garantir a segurança da Casa, de forma geral. Segundo ele, o órgão relatou que a sala de vídeo é uma ameaça, porque apresenta péssimas condições. “Precisamos arrumar a sala de vídeo, fazer a manutenção de algumas coisas que eles nos pediram. São prioridades para a Casa não pegar fogo, não dar pane, pois temos funcionários aqui, tem público, tem vida”, comentou.

O senhor completou 90 dias no comando da Câmara. Nestes três meses, quais foram os primeiros desafios encontrados?

O primeiro desafio é conhecer um pouco mais a parte administrativa do Legislativo, porque o vereador normal, que não é presidente da Câmara, não tem a noção do que representa o Legislativo em relação aos seus departamentos todos. Então, qualquer processo que tenha na Câmara tem que passar por quase todos os departamentos. Isso tem uma demanda de tempo, de apreciação jurídica,de contas, de viabilidade financeira, e assim vai. Isso é muito moroso. E a gente que vem da iniciativa privada fica um pouco engessado, porque tudo tem que ter um parecer, se vai para outro departamento tem que ter outro parecer, advogado responde, e aí volta. Por exemplo, o meu antecessor (Pedrinho Botaro, PSDB), teve tanta dificuldade que levou entre um ano e meio e dois anos para comprar quatro cadeiras. Para você ver como a Casa é morosa. Então a primeira ação que estamos tentando fazer é mudar um pouco essa demora, para ver se temos resultados mais rápidos. Então, quem fica na gestão privada, como fiquei a vida toda, fica amarrado na burocracia do poder público.

Já conseguiu algum avanço? Porque parece que é uma questão complicada esse engessamento.

Avançamos bastante, mas sinto que o funcionário tem medo de assinar, tem medo de uma ação pública. Então, talvez até pelo medo que ele tem, o processo se torna muito moroso. Aí alguém não concorda, vem um parecer diferente, aí volta para cá e tem uma nova resposta. E o que a gente faz na empresa privada? A gente pega e fala, ''''vem cá, vamos resolver isso aqui. Qual é a opinião?''''. Então, é mais prático. Essa morosidade é difícil. Tanto é que a gente conseguiu reagir um pouco a isso, Agora, temos muitas coisas na Câmara para fazer. Por exemplo, para o Tribunal de Contas têm muitas coisas que temos de realizar. Como na forma da licitação, que agora tem que ser virtual. Isso não mudou porque foi prorrogado em todo o Brasil. É um sistema que temos que colocar, para que a gente consiga cumprir as demandas do Legislativo, que tem muito funcionário, muita despesa. A primeira coisa que está nos preocupando é mudar todo o sistema de licitações. O prazo inicial era abril, mas o governo mudou para dezembro, então estamos um pouco mais tranquilos, porque ainda não tínhamos nada disso realizado. Por exemplo, sobre o tribunal, temos que fazer a digitalização da Casa, que é uma ordem do tribunal.

Como está esse processo?

Estamos começando, levantando termos de referência para isso ir a público e ser cotado, levantado o custo. Temos que fazer uma mudança, que também é ordem do Tribunal de Contas, sobre uma atualização do regimento interno da Casa, que já está defasado. Precisamos reformar a Casa, porque o Tribunal também apontou essa necessidade. Por exemplo, nosso departamento de vídeo, de registro de sessões plenárias, o Tribunal de Contas veio e nos disse: ''''Do jeito que está, isso vai pegar fogo’. Então tem que ser reformado. Todas essas demandas, estamos tentando cumprí-las.

Quais são as prioridades?

Como prioridade, coloco as solicitações do Tribunal de Contas. Por exemplo, arrumar a sala de vídeo, fazer a manutenção de algumas coisas que eles nos pediram. São prioridades para a Casa não pegar fogo, não dar pane, temos funcionários aqui, tem vida, tem gente, tem público. Temos que fazer o levantamento do custo, tem que ter o termo de referência, tem que chamar o pessoal para fazer a cotação, é isso que temos que agilizar. Primeiro para eu, como presidente, poder atender ao Tribunal de Contas, pela urgência da segurança de quem está aqui.

Qual é o prazo para atender aos pedidos do Tribunal de Contas?

Não tem prazo definido, pois o tribunal faz o levantamento e nos dá o que tem que fazer. A gente faz de acordo com a prioridade que a gente define. Por exemplo, falei da sala de vídeo, que registra as sessões e os debates da Casa, porque é uma coisa que é prioritária no meu entender, pelo fato de poder estourar e pegar fogo. É muito fio amontoado, está tudo muito antigo. Então, a segurança dos funcionários, dos vereadores e do povo que entra é prioridade na Casa hoje. Entra muita gente, todo tipo de pessoa, e nós temos que colocar no plenário, na entrada da Casa, um sistema de detecção de metais.

A segurança da Câmara como um todo é uma das prioridades?

Porque aqui tem vidas. Não é só a segurança do vereador que estou colocando em questão, é a segurança de quem vem na Casa, pois temos também os funcionários e a comunidade que frequenta a Casa. Se entra um louco aí armado e faz uma besteira, o que nós vamos fazer? Então, acho que são coisas prioritárias que a gente tem que fazer. Não temos que regular a entrada do povo, mas com o que a pessoa entra. Não temos detector de metais aqui, mas temos que ter, para a segurança de quem frequenta a Casa. É lógico que tem outras coisas, mas isso a gente vai fazendo na medida do possível. Mas as coisas de segurança, de trabalho, e que têm de ser otimizadas, elas têm que acontecer.

Estamos falando de pouco mais de um ano e meio até o fim da sua gestão como presidente. Dá para encaminhar muita coisa nesse período?

Nós temos que encaminhar. É por isso que mudamos muitos departamentos. Estamos com umas mudanças bem sistemáticas, em departamentos, criamos um cargo para acompanhar os processos, para que essa pessoa mesmo possa encaminhar, para otimizar. Os profissionais da Casa são muito competentes e esforçados, mas a morosidade do poder público faz com que a pessoa fique lenta.

Mudando de assunto, como tem sido a relação com o Executivo?

Temos um relacionamento com o governo de forma muito madura. Tem projetos que o governo dá mais prioridade, pois tem que pagar conta, tem que resolver problema, algum remanejamento, então o presidente da Câmara tem que ter esse sentimento da importância e da necessidade do que tem que ser feito. Você não pode parar um governo por não gostar da cara de alguém. Temos um poder independente, não submisso ao governo, que tem ingerência zero no Legislativo, mas tem a política, que tem que ser feita. Temos que aprovar determinado projeto porque vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então, o relacionamento com o governo é saudável e profissional. Não tenho nenhum problema com o governo, e a maioria dos vereadores também não.

Câmara de Santo André tem enfrentado um problema que é comum em outras cidades, de chegar um projeto em cima da hora, sob regime de urgência e ser votado às pressas?

Sempre tem. O governo não se educa para discutir antes de o projeto chegar. Parece que ele tem raiva da Câmara, então quer mandar um projeto rápido para cá para o vereador reclamar. Isso não tem jeito, acontece desde que eu era o líder do governo. Parece que isso é um mal de todo governo, acontece em Mauá, São Caetano, São Bernardo, então parece que os governos gostam disso, eles gostam de mandar logo para o pessoal votar rápido. Isso não tem jeito.

O Carlos Ferreira pensa em se candidatar a prefeito em 2024?

Me diga qual vereador que não pensa em ser prefeito. Aqui todo mundo quer ser, qualquer um que você perguntar vai falar que quer ser candidato, e é um direito de todos almejar isso. A gente não vai tirar isso de ninguém, mas tem que ter o partido que dê essa estrutura, que tenha esse objetivo. Se o partido que estou conseguir montar uma chapa boa de vereadores, conseguir o apoio do governo, já que somos do mesmo partido do governador do Estado, o Tarcísio (de Freitas, Republicanos), então se realmente houver esse interesse e eles focarem nesse objetivo no Grande ABC, que é uma região muito rica, é possível que o Republicanos consiga viabilizar um candidato. E é possível que seja eu, ou outro.