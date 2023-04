Consórcio discute pautas da região com deputados

Artur Rodrigues



09/04/2023 | 02:38



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, presidido pelo prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), realiza na manhã desta segunda-feira (10) uma assembleia que terá também deputados estaduais e federais da região. O objetivo é discutir as demandas das sete cidades e definir as prioridades dos recursos vindos dos governos estadual e federal.

"É importantíssima essa interface com os deputados e essa articulação regional. Não apenas para buscar recursos e emendas, mas também para defender a nossa região de maneira alinhada com os prefeitos e o Consórcio", disse o secretário-executivo da entidade, Mario Reali.

Dos 12 parlamentares empossados no início deste ano, nove confirmaram que estarão presentes na assembleia: os estaduais Ana Carolina Serra (Cidadania), Atila Jacomussi (Solidariedade), Ediane Maria (Psol), Rômulo Fernandes (PT), Luiz Fernando (PT) e Teonilio Barba (PT) – Thiago Auricchio (PL) e Carla Morando (PSDB) não responderam às tentativas de contato da reportagem –; e os federais Alex Manente (Cidadania), Fernando Marangoni (União Brasil) e Marcelo Lima (Solidariedade). Vicentinho (PT) também não deu retorno ao jornal.

"Esta reunião com os deputados e deputadas estaduais abre um novo ciclo de diálogo. Desde já coloco o meu gabinete à disposição para o desenvolvimento de políticas públicas que atendam à população na sua integralidade”, declarou Ana Carolina Serra, a deputada mais votada da região na eleição do ano passado, com 198.698 votos.

O convite aos deputados foi definido na primeira assembleia ordinária deste ano, realizada em 8 de março que e contou com a presença dos prefeitos de cinco das sete cidades – São Bernardo e São Caetano deixaram a entidade oficialmente durante a eleição para a presidência, no fim do ano passado.

"Nós precisamos alinhar as demandas de cada cidade com o trabalho que os deputados exercem na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) e no Congresso Nacional. Pretendemos apresentar demandas sobre segurança pública, mobilidade urbana e também sobre o deficit populacional, a questão das moradias de risco, principalmente depois das tragédias que vivenciamos neste início de ano", comentou o presidente do Consórcio, Marcelo Oliveira.

A assembleia também contará com a presença do secretário-executivo de Governo e Relações Institucuionais do governo estadual, Marcoos Penido, que também esteve presente na possse de Marcelo no dia 3 de fevereiro.