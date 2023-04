E agora, Facebook?

Heitor Mazzoco



09/04/2023 | 02:33



Facebook, que também é dono do Instagram e WhatsApp, virou alvo corriqueiro na Justiça por conta do alto número de usuários prejudicados com invasões de perfis nas redes sociais. Apenas no Grande ABC, 24 pessoas entraram com processos neste ano na tentativa de fazer o Facebook ser obrigado a devolver seus perfis e, ainda, arcar com possíveis danos morais. Em algumas decisões, magistrados deram ganho de causa aos solicitantes. Em São Bernardo, por exemplo, o juiz da Vara do Juizado Especial Cível, Carlos Gustavo Visconti, determinou que a empresa pague R$ 5.000 para um usuário e devolva em um prazo de 10 dias o acesso ao perfil até então utilizado pelo usuário. Em outra ação parcialmente procedente, o juiz da 3ª Vara Cível de Santo André, Flávio Pinella Helaehil, mandou o Facebook pagar R$ 7.000 para uma usuária vítima do mesmo crime, como mostrou este Diário na última semana. Segundo levantamento da coluna, são 10 processos do tipo em São Bernardo, oito em Santo André, sete em Diadema, quatro em São Caetano e três em Mauá.

Golpes

Depois da invasão de perfis, o mais comum é que criminosos postem nos stories (publicações que desaparecem em 24 horas) suposta venda de produtos, como eletrônicos, passando-se pela pessoa verdadeiramente dona daquele perfil. Isso faz com que familiares e amigos acreditem na venda. Ao demonstrar interesse, os bandidos se passam pela pessoa e pedem, geralmente, transferências via “pix”, com a promessa de entrega, o que, claro, não ocorre. Há ainda pedidos para investimento com promessa. A pessoa diz ter investido dinheiro com retorno garantido. Para isso, também pedem depósitos que acabam sendo feitos por vítimas.

Respostas vagas

Ao se manifestar nos processos, o Facebook disse, por exemplo, não ser responsável pelas senhas cadastradas pelos usuários e há recomendações para fortalecer a segurança e não é obrigado a armazenar ou fornecer dados. Em uma das ações, disse ainda que a requerente deveria fornecer e-mail seguro para iniciar recuperação da conta. Se continuar com esse discurso, a empresa terá de abrir um setor para pagamento de indenizações, se não já criou.

Direitos do imigrante 1

A condição irregular de permanência de um imigrante que trabalhava como ajudante geral no Brasil não lhe retira o direito de ter acesso à Justiça. Com esse entendimento, a 10ª Turma do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 2ª Região, em votação unânime, rejeitou pedido de uma loja de produtos diversos que pleiteava extinção do feito sem resolução do mérito e expedição de ofícios para a Polícia Federal para adoção das medidas legais referentes ao estrangeiro ilegal no país.

Direitos do imigrante 2

Na decisão, a desembargadora-relatora Ana Maria Moraes Barbosa Macedo esclareceu que o homem é maior de 18 anos, apresentou CPF e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Pontuou ainda que a expiração do prazo de validade do Registro Nacional de Estrangeiros não inviabiliza a identificação do trabalhador, tampouco o impede de praticar atos processuais. “O fato de o reclamante ser pessoa clandestina no país apenas evidencia sua condição de notória vulnerabilidade social”, declarou.

Direitos do imigrante 2

Citando a Constituição Federal, a julgadora lembrou a igualdade entre brasileiros e estrangeiros e a valorização da dignidade da pessoa humana. De acordo com ela, entendimento diverso estimularia a manutenção de imigrantes no país sob condições de trabalho análogo à escravidão, “contribuindo para a impunidade dos empregadores que os contratam e as violações dos direitos desses trabalhadores, assim como ao enriquecimento ilícito por parte daqueles (empregadores)”. Com essa fundamentação, a magistrada condenou a empresa ao pagamento de verbas rescisórias, adicional noturno, horas extras, anotação na CTPS do empregado, que ficou um período sem registro, entre outros. Ressaltou, ainda, que não cabe à Justiça do Trabalho decidir sobre questões relativas à regularidade do imigrante em território nacional.