Escola Estadual volta às aulas após ataque a alunos e morte de professora

Da Redação



09/04/2023 | 02:32



Após duas semanas do ataque a alunos e a morte da professora de ciências Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, a Escola Estadual Thomazia Montoro volta às aulas amanhã, com um plano de acolhimento para estudantes, responsáveis e equipe escolar com os profissionais do Conviva e da rede protetiva.

"Na segunda-feira, vamos receber três turmas – cerca de 90 alunos – e os responsáveis que vierem. Eles terão o apoio das equipes multiprofissionais de saúde e das atividades pedagógicas que serão desdobradas em oficinas”, explica a dirigente de ensino da Diretoria Centro Oeste, Jane Rúbia Adami da Silva.