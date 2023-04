Naufrágio deixa um morto em Bertioga

Da Redação



09/04/2023 | 02:28



Uma pessoa morreu após o naufrágio de uma embarcação na Praia da Enseada, em Bertioga, no Litoral Norte de São Paulo. Segundo informações do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) e da Polícia Militar, 12 pessoas estavam na embarcação quando ela naufragou, por volta da 0h30 de ontem. Até a noite, duas pessoas seguiam desaparecidas. Entre os ocupantes, dez eram passageiros e dois eram barqueiros.

Nove pessoas foram resgatadas com vida e encaminhadas para o Pronto Socorro Central de Bertioga. O estado de saúde delas não foi informado. Segundo o GBMar, o naufrágio teria sido provocado após uma onda de grandes proporções ter atingido a embarcação, que estava em alto-mar. Informações iniciais apuradas pelos Bombeiros dizem que os passageiros não estariam utilizando coletes salva-vidas.

Diversos destroços da embarcação foram avistados pelos Bombeiros nas proximidades da área. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou, em nota divulgada às 18h30, que ao menos quatro bombeiros permanecem no local para tentar localizar outras duas pessoas que estão desaparecidas. Lanchas, motos aquáticas e um helicóptero Águia foram solicitados para ajudar nos trabalhos. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Bertioga.

Por meio de nota, a Marinha do Brasil informou que recebeu a informação de naufrágio por volta das 1h30 de hoje. “Em resposta, o Salvamar Sul Sudeste acionou a estrutura de busca e salvamento com o emprego do navio patrulha Gurupi e lanchas da Capitania dos Portos de São Paulo para realização das buscas, em conjunto com as embarcações do GBMar”. A Marinha informou ainda que um inquérito administrativo será instaurado para apurar as causas e possíveis responsáveis pelo acidente.

PREVISÃO

A Defesa Civil do Estado de São Paulo já havia emitido alerta para a população sobre o período de chuvas intensas que atingiria principalmente a faixa leste do Estado a partir de sexta-feira, permanecendo até amanhã. O destaque e atenção do órgão já estava voltado para Baixada Santista, Itapeva, Litoral Norte, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e Serra da Mantiqueira, onde segue chuva forte e contínua hoje.

Segundo dados divulgados durante reunião entre o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência) do Estado, Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) e Cenad (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres) na última semana, há condições de chuvas fortes e contínuas e moderada, acompanhadas de descargas elétricas e fortes rajadas de vento.

A Defesa Civil de São Paulo mantém orientações permanentes sobre o que fazer antes por meio do aplicativo Alerta SP, disponível para download nos sistemas Android e IOS, e também o site www.spalerta.gov.br. Alertas de risco também são enviados pelo SMS 40199. Basta enviar uma mensagem com o CEP da localidade desejada para o número 40199. O número em caso de emergência é o 199.