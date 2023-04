Na região, 13 mil famílias têm direito a parabólicas

Da Redação



09/04/2023 | 02:20



Ao menos 13 mil famílias de menor renda do Grande ABC, inscritas em algum programa do Governo Federal (CadÚnico) e que tenham a parabólica tradicional funcionando em casa, podem ter direito à troca gratuita do equipamento para a nova parabólica digital. A substituição é necessária porque, em breve, as parabólicas tradicionais deixarão de funcionar. Isso significa que, quem não fizer a substituição pela nova parabólica digital, não conseguirá mais assistir à TV.

O modelo tradicional também corre o risco de interferência no sinal da TV, conforme a tecnologia 5G for ativada em cada cidade. Como o sinal do 5G é transmitido na mesma frequência da parabólica tradicional, poderão ocorrer chuviscos, chiados, a imagem pode travar e até ser interrompida. O trabalho de substituição gratuita é realizado pela Siga Antenado, entidade responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku). A troca das parabólicas é feita mediante agendamento, está em sua terceira fase de implementação e já atinge 1.610 municípios de todo o País.

No Grande ABC, São Bernardo é a cidade com mais kits previstos, com mais de 4.000, seguida por Santo André (3.600), Mauá (2.000), Diadema (1.900) mil), São Caetano (852), Ribeirão Pires (571) e Rio Grande da Serra (223).

OUTROS MODELOS

Quem utiliza outros sistemas de transmissão para assistir televisão, como antena digital tipo espinha de peixe (instalada no telhado da casa), antena digital interna e TV por assinatura, mesmo que beneficiárias de programas sociais, não precisa fazer a troca.

O CEO da Siga Antenado, Leandro Guerra, destaca os benefícios da nova antena. “A nova parabólica digital oferece melhor qualidade de imagem e de som, programação regional e vai continuar sendo gratuita, como sempre foi”, afirma. “É muito importante que as pessoas procurem nossos canais de atendimento o quanto antes para saber se têm direito ao kit gratuito.”

CONTATO

Para saber se tem direito ao kit gratuito, o beneficiário deve entrar em contato pelo número 0800 729 2404 ou pelo site sigaantenado.com.br, com o número do CPF ou do NIS em mãos.