Brasil derrota Argentina, é vice do Pan de polo aquático e vai ao Mundial

08/04/2023 | 19:25



O Brasil conquistou o vice-campeonato do Pan Americano Adulto de polo aquático ao derrotar a Argentina por 14 a 11, em Bauru, interior de São Paulo.

Com o triunfo, o Brasil garantiu uma vaga para o Mundial da categoria em Fukuoka, no Japão. O campeão foi o Canadá, com apenas um ponto a mais do que a equipe brasileira.

O principal destaque do Brasil foi Gustavo Guimarães, autor de seis gols. Também marcaram para a seleção: Pedro Saboya (duas vezes), Rudá Franco, Rafael Saboya, Bruno Chiappini, Bernardo Rocha, Roberto de Freitas e Gabriel da Silva.

O Brasil terminou o torneio com duas vitórias e duas derrotas, ficando em segundo na classificação.