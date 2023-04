Paris Saint-Germain derrota Nice e quebra sequência de duas derrotas no Francês

08/04/2023 | 18:08



O Paris Saint-Germain voltou a vencer no Campeonato Francês após duas derrotas consecutivas. Neste sábado, derrotou o Nice por 2 a 0, no Allianz Riviera, pela 30ª rodada. De quebra, disparou na liderança.

O PSG é o primeiro colocado, com 69 pontos, abrindo seis do Lens, que derrotou o Strasbourg na rodada por 2 a 1. O Nice está em oitavo, com 45.

PSG e Nice fizeram um primeiro tempo franco. Eles buscaram o gol desde o minuto inicial. O time visitante arriscou mais e ficou perto de inaugurar o marcador aos 21 minutos, quando Nunes Mendes recebeu pela esquerda e cruzou para Danilo Pereira. O zagueiro jogou na trave.

O Nice suportou a pressão até aos 25 minutos. Nuno Mendes aproveitou a sobra na esquerda e cruzou. Messi apareceu entre os defensores e jogou para o gol. O argentino foi o ponto alto do PSG, já que Mbappé esteve bem marcado e arrancou gritos dos torcedores a cada vez que era desarmado.

Com o apoio desses mesmos torcedores, o Nice colocou o goleiro Donnarumma para trabalhar no final. Ele fez duas grandes defesas para assegurar a vantagem do PSG em tentativas de Moffi e Pepê.

No segundo tempo, o Nice montou uma blitz no campo de defesa do PSG. O time da casa atacou de todas as maneiras, mas não conseguiu passar por Donnarumma. O goleiro foi um dos destaques da partida com excelentes defesas. A mais primorosa foi em um arremate com força de Pépé.

O PSG conseguiu cair na armadilha do Nice, que continuou pressionando e chegou a ter mais finalizações do que o rival. Donnarumma continuou salvando o time visitante, o que garantiu o status de melhor da partida.

Com o goleiro brilhando na defesa, o PSG se sentiu confortável o suficiente para ampliar aos 30 minutos. Após cobrança de escanteio de Messi, Sergio Ramos subiu sozinho para fazer 2 a 0.

Ainda neste sábado, o lanterna Angers, com apenas 14 pontos, surpreendeu ao derrotar o Lille (5º, com 52), por 1 a 0.