Mãe e filha são acusadas de furtar celular e denunciam racismo na zona sul do Rio

08/04/2023 | 17:24



Duas pessoas - mãe e filha - registraram queixa de racismo contra um supermercado da Gávea, na zona sul do Rio. Elas tinham sido acusadas de furtar um celular enquanto estavam na fila do caixa.

A acusação foi feita por outra cliente, que também estava na fila, mas saiu para pegar um item e, na volta, alegou que o aparelho estava ali e fora subtraído. A cliente chegou a tomar a bolsa da vítima e revistá-la em busca do celular.

Pouco depois, o celular foi localizado, por uma funcionária do mercado.

As vítimas, Joana Serafim, e sua mãe, Francisca Serafim, registraram o caso na 15ª DP, na Gávea (zona sul do Rio), como injúria por preconceito. Em nota, a Polícia Civil informou que "as vítimas prestaram depoimento e os agentes requisitaram as imagens das câmeras do estabelecimento". Disse ainda que "outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos", sem detalhar.