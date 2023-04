Planalto confirma que Lula fará sobrevoo amanhã em região atingida por chuvas no Maranhão

08/04/2023 | 16:38



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará sobrevoo no Maranhão, amanhã, 9, pela manhã, em locais atingidos pelas chuvas, confirmou neste sábado, 8, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República. O horário do sobrevoo, entretanto, ainda não foi divulgado. Lula será acompanhado pelo governador do Estado, Carlos Brandão. Após sobrevoar o local, o presidente seguirá para o aeroporto de Bacabal (MA), onde concederá entrevista para a imprensa.

As fortes chuvas que atingem o Estado nordestino desde o mês passado deixaram ao menos seis pessoas mortas, além de muita destruição em diversas cidades. Pelo menos 64 municípios decretaram situação de emergência e a cidade de Buriticupu está em estado de calamidade pública. A Defesa Civil segue monitorando os episódios em que prejuízos e danos foram causados à população, em razão do período chuvoso.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA), até o momento, mais de 35 mil famílias foram prejudicadas e quase 8 mil famílias estão desabrigadas e desalojadas. "As equipes da Defesa Civil do Estado estão nas regiões afetadas, prestando auxílio às famílias e apoio às coordenadorias municipais de Defesa Civil das prefeituras", afirmou em nota.

Equipes do Corpo de Bombeiros, das prefeituras, da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (Sedes) estão realizando uma operação para auxiliar as vítimas no interior do Maranhão. Além de cestas básicas, garrafas de água e colchões também foram enviados para as regiões mais afetadas.