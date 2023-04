Príncipe Harry deve testemunhar em processo contra tabloides britânicos

08/04/2023 | 16:10



Levou para a Justiça! O Príncipe Harry deve testemunhar em um de seus processos por coleta ilegal de informações contra tabloides britânicos. Segundo informações do The Independent, o julgamento da ação contra o editor do The Mirror deve começar em no dia 9 de maio no Supremo Tribunal e durar de seis a sete semanas.

O duque de Sussex não deve prestar depoimento até o início ou meados de junho. Está será a segunda vez que o filho caçula do Rei Charles III estará no tribunal em três meses, pois recentemente precisou ir para tratar de um caso semelhante. A situação indica a importância do caso para Harry em sua batalha mais ampla contra a imprensa britânica, pois já possui diversos processos contra a mídia e pretende reformar os tabloides como parte do trabalho de sua vida.

O príncipe alega que seu telefone foi hackeado e mensagens de correio de voz foram interceptadas pelo Mirror Group. No entanto, a editora do veículo está contestando as alegações e argumenta que elas foram feitas tarde demais. O julgamento de maio ainda traz outros reclamantes, incluindo a atriz de Coronation Street, Nikki Sanderson, a ex-esposa do comediante Paul Whitehouse, Fiona Wightman, e o ator Michael Turner.

