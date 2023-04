Manchester City derrota Southampton e segue na perseguição ao Arsenal no Inglês

08/04/2023 | 15:40



O Manchester City venceu o sexto jogo consecutivo no Campeonato Inglês, ao derrotar o Southampton pelo placar de 4 a 1, neste sábado, no ST. Mary's Stadium, pela 30ª rodada, com destaque para o atacante Haaland, autor de dois gols, sendo um de voleio.

Com o resultado, o City segue na perseguição ao Arsenal, que lidera o Campeonato Inglês com 72 pontos, contra 67 dos comandados de Pep Guardiola. Newcastle e Manchester United, com 56, fecham a zona de classificação para a Liga dos Campeões.

O primeiro tempo foi de quase 80% de posse de bola do Manchester City, que encontrou dificuldade para passar pela boa marcação do Southampton. O time mandante mostrou muita organização tática e conseguiu anular por quase toda a partida o poder de foco do vice-líder do campeonato.

Arrumado defensivamente, o Southampton também se arriscou no ataque e desperdiçou duas boas oportunidades com Sulemana, que falhou na finalização.

O castigo aconteceu nos minutos finais. Na primeira oportunidade que teve espaço, Haaland marcou. Aos 44 minutos, De Bruyne colocou a bola na cabeça do norueguês, que testou firme para fazer 1 a 0.

Atrás do placar, o Southampton foi obrigado a se abrir e acabou dando espaço para o Manchester City, que ampliou aos 12 minutos. Grealish recebeu belo passe de De Bruyne, invadiu a área e chutou rasteiro. Bazunu defendeu, mas viu a bola voltar aos pés do camisa 10, que não perdoou.

O Manchester City continuou pressionando e fez o terceiro aos 22 minutos. Grealish avançou pela esquerda e deu uma cavadinha para Haaland acertar um lindo voleio e fazer 3 a 0. O Southampton ainda conseguiu diminuir, aos 17, com Sékou Mara.

Mas foi o time visitante que seguiu melhor e ainda teve o tempo de fechar a goleada aos 29 minutos, em uma cobrança de pênalti de Julián Álvarez. Bernardo Silva quase fez o quinto, antes do apito final, porém, Bazunu salvou.