Turista italiano morre e 7 ficam feridos em ataque em Israel

08/04/2023 | 15:19



Um turista italiano morreu ao ser atropelado por um carro em Tel-Aviv e sete pessoas ficaram feridas na noite de ontem, 7, em um atropelamento que está sendo investigado pela polícia como um atentado.

O motorista, morto pela polícia, tinha 45 anos e era de Kfar Kassem, uma localidade árabe no centro de Israel. Três pessoas permanecem internadas com ferimentos leves. Os turistas feridos eram da Itália e Reino Unido.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, conversou neste sábado, 8, com o chanceler italiano, Antonio Tajani, e enviou suas condolências pela morte de um turista italiano. A chancelaria italiana informou que dois italianos feridos no ataque retornarão a Roma neste sábado e espera repatriar os restos mortais do falecido, de 36 anos, nos próximos dias.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, expressou a sua solidariedade com Israel e lamentou a morte de um cidadão italiano.

A polícia reforçou a segurança no país ontem, 7, depois de um aumento na tensão na região. Na Cisjordânia, duas mulheres israelenses morreram em um outro atentado e Israel bombardeou posições de militantes palestinos no Líbano e na Faixa de Gaza em resposta ao lançamento de foguetes contra seu território.