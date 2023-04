Surfista americana agredida por João Paulo Azevedo registra boletim de ocorrência em Bali

08/04/2023 | 15:10



A surfista Sara Taylor registrou boletim de ocorrência em Bali, na Indonésia, contra o brasileiro João Paulo Azevedo, que a agrediu na última quinta-feira. Segundo o G1, Taylor deixou com as autoridades os vídeos que mostram JP Azevedo, como o atleta do Espírito Santo é conhecido no meio do surfe, lhe dando um soco por ela ter cortado um amigo dele durante a tentativa de pegar uma onda.

Em vídeo divulgado pela reportagem, é possível ver Sara Taylor se aproximando de JP já em solo. "Você gosta de bater na cara de mulheres?", perguntou a amiga da americana. "Você parece um homem.", retruca o brasileiro. Ao notar que é filmado, ele tenta bater na câmera e na surfista, que tenta segurar o braço de Azevedo, mas é atingida novamente. O registro contradiz o que capixaba alegou anteriormente, que havia sido insultado por Sara e a companheira.

A surfista americana também comentou que espera que J´P seja punido. "Eu quero que eles paguem pelo que fizeram", disse. Sara Taylor contou às autoridades locais sobre o histórico de agressões de João Paulo Azevedo. "Eu falei para eles que essa não foi a primeira vez que ele bateu em mulheres, mas que dessa vez foi filmado"

ENTENDA O CASO

Na última quarta-feira, dia 5, a surfista americana Sara Taylor foi agredida por um brasileiro enquanto surfava em Bali, na Indonésia. Em vídeo divulgado em suas redes sociais na última quarta-feira, a surfista mostra o momento em que levou um soco de João Paulo Azevedo, conhecido como JP Azevedo.

"Depois de pegar minha primeira onda, o amigo do cara (que ela cortou) me deu um soco na cabeça e, depois de ser confrontado por ter me batido, ele atacou Charlie (seu amigo) na praia por filmá-lo. Isso é insano, alguém sabe quem são (esses cara)?", perguntou Sara Taylor na legenda do vídeo da agressão.

Segundo o jornal A Gazeta, o brasileiro explicou o que motivou o ocorrido e disse ter se confundido. "Não sei como a confusão começou, de fato. A vi empurrando meu amigo, achei que era um homem e fui defender. Depois que bati, eu vi que ela estava usando sutiã, pedi desculpas e ela não aceitou. Quando estávamos no solo, ela foi ao meu carro, pegou minha prancha e começou a quebrar. A partir daí, eu só me defendi", respondeu.

Depois da repercussão do caso, Carolina Braga, de 41 anos, publicou em suas redes sociais que foi agredida pelo surfista João Paulo Azevedo durante o relacionamento de ambos, que durou de 2018 a 2019. "Eu namorei o JP Azevedo de 2018 e 2019. Terminamos quando ele me agrediu fortemente. Fui parar em um hospital com traumatismo craniano. Fiquei com tanta vergonha de tudo, principalmente da minha filha, que tanto amo", escreveu Carolina na legenda da publicação nas redes sociais.