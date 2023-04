Jeremy Renner usa scooter para curtir parque de diversões com a família

08/04/2023 | 15:10



Ainda se recuperando de um grave acidente que o deixou na UTI após quebrar cerca de 30 ossos, Jeremy Renner mostrou que um dia de diversão com a família faz muito bem à saúde.

O intérprete do Gavião Arqueiro foi a um parque de diversões com os familiares e exibiu um clique no Instagram em que surge posando todo sorridente para a foto em grupo enquanto usa uma bengala para se apoiar. Na legenda, o artista escreveu:

Fiz magia na montanha com algumas pessoas da minha família fantástica.

O ator ainda exibiu nos Stories do Instagram um vídeo em que aparece se locomovendo pelo parque com a ajuda de uma scooter e brincou:

Abrindo caminho da melhor maneira que posso.

Isso que é amizade!

Durante entrevista ao canal americano ABC, Jeremy foi questionado sobre qual a melhor coisa que alguém já lhe havia dito e revelou que Anthony Mackie, seu colega da Marvel, esteve ao seu lado durante a recuperação do acidente.

- [O que importa] são as ações. Mackie estava lá, ao lado da minha cama em Reno.