Bia Zaneratto tem lesão confirmada e está fora do amistoso contra a Alemanha

08/04/2023 | 14:47



A seleção brasileira de futebol feminino terá uma baixa no ataque contra a Alemanha, no amistoso da próxima terça-feira. Bia Zaneratto teve confirmação de edema muscular na panturrilha esquerda confirmada e está fora da disputa. A lesão ocorreu durante a Finalíssima, que o Brasil acabou derrotado pela Inglaterra nos pênaltis.

A atacante do Palmeiras disputou a primeira etapa do jogo no Estádio de Wembley, mas foi substituída no intervalo por dores na panturrilha esquerda. A atleta passou por avaliação e ressonância magnética, que confirmou a lesão. As brasileiras foram batidas pelas inglesas nos pênaltis após empate heroico de Andressa Alves na prorrogação do tempo regular do jogo.

Junto com o Palmeiras, clube de Bia Zaneratto, a comissão técnica decidiu que a atacante seguirá com o restante do elenco do Brasil até retorno para o país no dia 12. Ela deve começar tratamento já com o Departamento Médico da Seleção Brasileira.

A seleção brasileira já está em Nuremberg e a técnica Pia Sundhage já comanda primeira treino neste sábado antes do jogo. O amistoso entre Brasil e Alemanha será na próxima terça-feira, dia 11 de abril, no Estádio Max Morlock, em Nuremberg, às 13h. É o último compromisso do time em abril. O Brasil viajou de Londres para a cidade alemã em voo fretado após a disputa da Finalíssima.